Sytuacja w narodzie jest bardzo dobra. Ludzie są gotowi bronić kraju do ostatniego – mówi portalowi wPolityce.pl redaktor naczelny serwisu leopolis.news Andrzej Bołkun.

Redaktor naczelny lwowskiego serwisu leopolis.news Andrzej Bołkun jest Polakiem mieszkającym na Ukrainie. Dziennikarz opowiada w rozmowie z naszym portalem o nastrojach panujących we Lwowie.

We Lwowie nie ma żadnej paniki. Nie ma już kolejek w sklepach. Są niewielkie kolejki do bankomatów i aptek. Rano wyły syreny, ale żadnych wybuchów nie było. Po południu również wyła syrena, ale na szczęście nic się nie wydarzyło. Nie ma także wielkich kolejek do stacji paliw

— zaznacza.

Dziennikarz podkreśla, że „morale są wysokie”.

Kobiety i dzieci jeśli mogą wyjeżdżają na wieś. Są duże korki na drogach prowadzących do Polski. Kto ma możliwość wyjeżdża do rodziny, czy znajomych. Mężczyźni zostają w kraju

— informuje.

— dodaje.

„Cały naród będzie bronić Ukrainy”

Według naszego rozmówcy na wschodzie kraju i pod Kijowem „rosyjscy żołnierze giną setkami i poddają się, bo nie chcą walczyć z Ukraińcami”.

Najbardziej trudna sytuacja jest pod Kijowem, ponieważ Putin dzisiaj powiedział, że do końca dnia Kijów musi być wzięty przez wojska rosyjskie

— mówi Bołkun.

Taka ciekawostka: ministerstwo spraw wewnętrznych Ukrainy ogłosiło dla wszystkich receptę – koktajle mołotowa. Każdy obywatel może zrobić je sam i będzie palić rosyjskie czołgi. Cały naród będzie bronić Ukrainy

— dodaje.

Pytany o to, czy Niemcy zdradzili Ukrainę, redaktor naczelny serwisu leopolis.news odpowiada:

Niemcy nie zdradzili Ukrainy. Zdradzili samych siebie i całą Europę.

Dziennikarz zwraca także uwagę na zachowanie prezydenta Bidena podczas konferencji prasowej.

Uśmiechał się i robił sobie żarty, gdy na Ukrainie giną setki ludzi. To jest naprawdę dziwne

— zauważa.

„Pomoc Polski dla Ukrainy jest ogromna”

Nasz rozmówca odnosi się także do kwestii pomocy dla Ukrainy.

Ukraina bardzo dziękuje za pomoc Zachodu, Polski, Czechów czy Finlandii, która wie co to znaczy być sąsiadem Rosji. Ale przede wszystkim wierzymy w swój naród i żołnierzy w tej sytuacji. Trzeba mieć odwagę

— mówi.

Bołkun zaznacza, że „do Polski nie można mieć żadnych pretensji w tej chwili”.

Polska pomaga chyba najwięcej. Duchowo, materialnie i finansowo. Chce przyjmować ludzi, którzy uciekają przed wojną. Mieliśmy bardzo trudną przeszłość, ale przyszłość będzie jeszcze lepsza

— stwierdza.

Bardzo dziękujemy Polsce. Pomoc Polski dla Ukrainy jest ogromna

— dodaje, wskazując na punkty recepcyjne przy granicy, uproszczony wjazd na terytorium naszego kraju, czy medyczny pociąg, który ma przyjechać do Lwowa z Przemyśla.

To jest bardzo doceniane na Ukrainie

— podkreśla dziennikarz.

Na zakończenie rozmówca informuje, że „do punktów poborowych stoją kolejki mężczyzn".

W Kijowie 18 tysięcy ochotników dostało broń