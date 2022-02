USA nakładają sankcje na Rosję

USA zablokuje również 4 kolejne duże rosyjskie banki. To znaczy, że każde aktywo, jakie (Rosja - PAP) posiada w USA, będzie zamrożone. W to wchodzi bank VTB, drugi największy bank w tym kraju, mający 250 mld dolarów aktywów

. Prezydent USA: "Putin wybrał drogę wojny i teraz będzie musiał ponieść konsekwencje swojej decyzji"



— poinformował amerykański przywódca.

To maksymalizacja negatywnych skutków agresji dla Rosji— zaznaczył.

Jak podkreślił Biden: Rosyjski rubel sięgnął dna, spadła również giełda rosyjska.

Putin jest agresorem

Prezydent Rosji Władimir Putin jest agresorem, on i jego kraj poniosą tego konsekwencje. Wprowadzam kolejne silne sankcje. Narzucamy nowe ograniczenia na to, co może być eksportowane do Rosji - poinformował w czwartek prezydent USA Joe Biden.

Doprowadzi to, jak dodał, do ogromnych kosztów dla gospodarki Rosji, w krótkiej i dłuższej perspektywie.

Zamrożenie aktywów

Sankcjonujemy rosyjskie banki, która mają ponad bilion dolarów aktywów. Odcięliśmy największy bank Rosji, posiadający ponad 1/3 aktywów Rosji. Odcięliśmy go od systemów finansowych USA — powiedział w czwartek prezydent USA Joe Biden, informując o sankcjach nakładanych na Rosję za jej inwazję na Ukrainę.

Jak zaznaczył, USA zablokuje również 4 kolejne duże rosyjskie banki. „To znaczy, że każde aktywo, jakie (Rosja - PAP) posiada w USA, będzie zamrożone. W to wchodzi bank VTB, drugi największy bank w tym kraju, mający 250 mld dolarów aktywów” - mówił.

Dodał, że rozszerzona zostaje lista nazwisk członków rosyjskich elit, którzy zostaną obłożeni sankcjami.

To są ludzie, którzy osobiście zyskują na polityce Kremla, zatem też powinni ponosić tego koszty— zaznaczył.

Odrzucone wysiłki

Prezydent Rosji Władimir Putin odrzucił wszystkie wysiłki USA, naszych sojuszników i partnerów czynione, aby uniknąć ludzkiego cierpienia; przez całe tygodnie przestrzegaliśmy, że dojdzie do tego, co teraz ma miejsce - powiedział prezydent USA Joe Biden.

Podczas swojego czwartkowego wystąpienia Biden podkreślił, że Putin rozlokował 175 tys. żołnierzy wraz ze sprzętem wzdłuż granicy z Ukrainą, a także rozbudował szpitale i zabezpieczył zapasy krwi. W tej samej chwili, kiedy Rada ONZ została zwołana, aby walczyć o niepodległość Ukrainy, Putin ogłosił swoją wojnę - dodał.

To wszystko mówi nam o jego początkowych zamiarach. Odrzucał wszystkie wysiłki jakie USA, nasi sojusznicy i partnerzy czynili, aby przedyskutować nasze wątpliwości przez dialog i uniknąć ludzkiego cierpienia— dodał Biden.

Przez całe tygodnie przestrzegaliśmy, że dojdzie do tego, a teraz rozwija się to tak jak przewidzieliśmy— ocenił.