Będziemy się modlić o pokój na Ukrainie

Będzie to wspólna modlitwa duchowieństwa greckokatolickiego i rzymskokatolickiego o pokój na Ukrainie oraz o pokój na całym świecie. — Szczerze pragniemy, by wszystkie te działania, które prowadzą do wojny, zostały powstrzymane — mówi biskup Trochanowski.

— Nasi wierni to w większości Ukraińcy. Stąd bardzo przeżywają to, co się tam dzieje — wyjaśnia biskup Trochanowski. — Są wstrząśnięci działaniami Rosji i bardzo emocjonalnie do tego podchodzą. Nie można się temu dziwić. Jest to naturalna reakcja ludzi, którzy łączą się w bólu z Ukrainą, z rodzinami, które tam pozostały oraz z tymi wszystkimi, którzy mogą ucierpieć na skutek napaści zbrojnej ze strony Rosji.

Na sobotnie nabożeństwo może przyjść każdy. — Zapraszam wszystkich na sobotnią modlitwę — zachęca biskup Trochanowski. — Jest to modlitwa o pokój, która powinna nas jednoczyć. Dlatego ją organizujemy i zapraszamy wszystkich: prawosławnych, protestantów oraz przedstawicieli innych wyznań, aby włączyć się do wspólnej modlitwy. Bo jest to w interesie każdego nas, by prosić Boga o pokój na świecie i o pokój na Ukrainie.



ps