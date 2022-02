Ile zarabia pełnomocnik prezydenta Olsztyna?

Radny Mirosław Arczak zapytał prezydenta Olsztyna o zakres obowiązków i zarobki Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Promocji, Kultury i Sportu. Okazuje się, że roczny koszt funkcjonowania stanowiska to ponad 107 tys. zł a radny jednak twierdzi że "nie trafiają do niego niemal żądne przejawy funkcjonowania Pełnomocnika."

Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. promocji, kultury i sportu to stosunkowo nowe stanowisko w Urzędzie Miasta utworzone 4 września 2020 roku. Według odpowiedzi prezydenta osoba pełniąca to stanowisko podlega bezpośrednio prezydentowi miasta i pozostaje do jego wyłącznej dyspozycji.

Radny Mirosław Arczak zasiada we wszystkich komisjach Rady Miasta, w których wyżej wspomniany pełnomocnik powinien uczestniczyć, czyli Komisji Sportu i Rekreacji, Komisji Kultury i Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą). Zauważa jednak, że do opinii publicznej oraz merytorycznych komisji rady miasta nie trafiają niemal żadne przejawy funkcjonowania Pełnomocnika. Dlatego radny napisał do prezydenta Olsztyna interpelację, w której prosi o przedstawienie wykazu działań podjętych przez pełnomocnika w 2021 r., przedstawienie zakresu działań i planu pracy pełnomocnika na 2022 r. i przedstawienie kosztów wynikających z funkcjonowania stanowiska pełnomocnika w 2021 r.

Prezydent Olsztyna odpowiedział.

Tak jak wówczas napisałem pełnomocnik podlega bezpośrednio prezydentowi miasta i pozostaje w mojej wyłącznej dyspozycji, co do zakresu powierzanych mu zadań. To ja, jako prezydent Olsztyna decyduje o tym, nad czym ma pracować, wskazuję, co ma dla mnie przygotować i przede mną jest zobowiązany rozliczyć się z wykonanych prac. Zakres pracy pełnomocnika jest bardzo szeroki i wielostronny, ponieważ ma także charakter doradczy i w bardzo wielu sprawach przekracza obszar promocji, kultury i sportu. Z tych powodów nie oczekuje od Pełnomocnika przygotowywania programów działania, bo nasza współpraca ma charakter systematyczny, jej kształt merytoryczny zależy ode mnie i jestem na bieżąco Informowany o jej efektach. Jak wspomniałem we wcześniejszej odpowiedzi, rozwiązanie w postaci pełnomocnika prezydenta ds. promocji, kultury i sportu usprawnia jednocześnie komunikację wewnętrzną, zwłaszcza w sprawach bieżących, wymagających pilnych decyzji, nie ograniczając w żadnym stopniu uprawnień dyrektorów tych jednostek organizacyjnych w ich samodzielności merytorycznej.



Konkludując, jako organizator pracy urzędu i moich podwładnych muszę stwierdzić, że jestem zadowolony z pracy Pełnomocnika, a efekty jego działalności spełniają moje oczekiwania. Roczny koszt funkcjonowania stanowiska pełnomocnika zamknął się kwotą 107 713.37 zł i były to koszty osobowe. Dodatkowo roczny koszt usług teleinformatycznych wyniósł 588 zł.

Radny Mirosław Arczak zwrócił uwagę na fakt, że pełnomocnik nie bierze aktywnego udziału w komisjach. Jego obecność i możliwość zadania mu pytania pozwoliłaby zainteresowanym radnym uzyskać odpowiedź na pytania i poznać plan działań prezydenta Olsztyna.

Prezydent odpowiedział: poprosiłem pełnomocnika o większą aktywność w posiedzeniach komisji Rady Miasta.

Przypomnijmy, aktualnie to stanowisko pełni Bogusław Żmijewski w przeszłości sprawował funkcję doradcy prezydenta, a następnie był dyrektorem biura prezydenta. W 2020 roku odszedł na emeryturę, jednak niedługo później wrócił do pracy na nowo utworzone stanowisko pełnomocnika prezydenta Olsztyna ds. promocji, kultury i sportu.

Karol Grosz