Działacze Agrounii z Warmii i Mazur pojechali blokować Warszawę

Cały autokar rolników zrzeszonych w Agrounii z woj. warmińsko-mazurskiego pojechał dziś do Warszawy. Dzisiejszy protest to efekt braku odpowiedzi na postulaty złożone do władz państwowych. W Warszawie jest około 100 osób z Warmii i Mazur, oraz 10 ciągników.

Działacze Agrounii którzy na początku lutego przyjechali do Olsztyna, żeby złożyć na ręce wojewody pismo z postulatami zapowiadali, że jeśli władze nie odpowiedzą na ich żądania, to pojadą zablokować Warszawę. Okazało się, że nie były to puste słowa, a dziś (środa 23 lutego) mieszkańcy stolicy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu drogowym spowodowanymi kolumnami traktorów na ulicach. Do Warszawy przyjechali działacze Agrounii z całej Polski, w tym z woj. warmińsko-mazurskiego. Dziś rano z północnej Polski wyjechał cały autokar z niezadowolonymi rolnikami, którzy chcą pokazać władzom państwowym swoje niezadowolenie.

— Do Warszawy z Warmii i Mazur pojechał dziś cały autokar wypełniony niezadowolonymi rolnikami — mówi Piotr Kamiński, jeden z lokalnych liderów Agrounii — Część z kolegów dojechała jeszcze samochodami i pociągami. Obecnie w Warszawie mamy około 100. rolników i 10 traktorów z województwa warmińsko-mazurskiego.

Działacze Agrounii podają, że na ulicach Warszawy jest ponad dwieście traktorów traktorów. Udało nam się ustalić, że wśród nich są również maszyny, które przyjechały z Warmii i Mazur. Do tysięcy protestujących rolników przyłączają się również górnicy, pracownicy fizyczni i przedsiębiorcy, który są związani z branżą żywieniową.

— Produkcja żywności klęczy na kolanach i zdycha — mówi Michał Kołodziejczak, lider Agrounii — Polska wieś to nie są już brudne kalosze i słoma z butów. To drogie traktory na kredyty i normalne rodziny. Mamy wiele do stracenia — zaznaczał Kołodziejczak w Warszawie.

Czego chcą rolnicy?

Postulaty, które są kluczowe dla działaczy Agrounii nie zmieniły się od kilku tygodni. Mateusz Kępka, lider ruchu w powiecie olsztyńskim zaznacza, że główne rządania to: ujawnienie kosztów produkcji nawozów, zmniejszenie kosztów funkcjonowania gospodarstw rolnych, które są zależne od spółek skarbu państwa (prąd, gaz, paliwo), wsparcie lokalnych producentów żywności zamiast importu jej zza granicy, odrzucenie postulatów "Zielonego Ładu" i zaprzestanie inwigilacji obywateli za pomocą systemu pegasus.

Rolnicy chcą spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim, na którym przedstawią swoje postulaty i będą szukać wspólnego wyjścia z trudnej sytuacji. Lokalni działacze Agrounii z Warmii i Mazur do postulatów ogólnopolskich dokładają jeszcze jeden - lokalny.

— Chcemy, żeby strefy rozprzestrzeniania się ASF zostały ograniczone. Jeśli teraz jest to 10 km, to niech to będzie załóżmy 3 km. Rolnicy często przez rok są bez środków do życia, bo nie mogą sprzedawać świń, albo sprzedają je za jakieś 2 lub 3 złote za kilogram, gdzie koszt produkcji to około 6 zł — mówił Mateusz Kępka przed Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie.

Karol Grosz