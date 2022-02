Gdzie podzieją się olsztyńskie tramwaje?

Dwunasty, ostatni z zakupionej puli tramwajów Panorama trafił niedawno do Olsztyna. Ale to – kolokwialnie sprawę stawiając – nie zamyka sprawy. Pojazdy bowiem nie tylko jeżdżą, ale i potrzebują dachu nad głową, gdzie m.in. będą serwisowane, by służyć mieszkańcom.

Innymi słowy, nowoczesne tramwaje potrzebują nowoczesnej zajezdni. Dlatego Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ogłosił przetarg na budowę odpowiedniej infrastruktury.

— Po wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, oddalającym odwołanie jednego z oferentów na wybudowanie zajezdni wraz z infrastrukturą, dokumentacja przetargowa została przekazana do kontroli uprzedniej prezesa Zamówień Publicznych, zgodnie z ustawą PZP — poinformował nas Michał Koronowski z ZDZiT.

Jak dodał, stosowna umowa z wykonawcą nie może być podpisana przed zakończeniem kontroli uprzedniej. — Zakończenie kontroli powinno nastąpić nie później niż 14 dni od doręczenia materiałów. Należy jednak wziąć pod uwagę, możliwe pytania kontrolujących dotyczące postępowania, co naturalnie przedłuża czas trwania kontroli. Minimalnie, kontrola może trwać do 21 lutego 2022 roku. Terminu podpisania umowy zostanie wyznaczony po zakończeniu kontroli uprzedniej — wyjaśnił.

Przetarg dotyczył rozbudowy zajezdni tramwajowej przy ul. Kołobrzeskiej 40 w Olsztynie. Obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

Zakres zamówienia obejmuje – w Etapie I - dokumentacji projektowej (dla Etapu I i Etapu II ) oraz projektu technologii pracy zajezdni po rozbudowie, a także wykonanie układu torowego i drogowego na terenie zajezdni, wykonanie sieci trakcyjnej na terenie zajezdni nad układem torowym oraz zasilania sieci trakcyjnej na terenie zajezdni poprzez rozbudowę istniejącej podstacji na terenie zajezdni oraz budowę kabli trakcyjnych zasilających i powrotnych. Wykonawca ma również dostarczyć i zamontować napędy zwrotnicowe oraz system ogrzewania zwrotnic i kompletnej infrastruktury dla potrzeb systemu sterowania i ogrzewania zwrotnic oraz systemu sterowania ruchem tramwajowym na zajezdni.

Zamówienie obejmuje także wykonanie budynku hali postojowej wraz z instalacjami, wykonanie budynku hali serwisowej w zakresie konstrukcji hali, zadaszenia, ścian zewnętrznych, przebudowę infrastruktury podziemnej kolidującej z inwestycją oraz przebudowę, rozbudowę lub budowę infrastruktury podziemnej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania zajezdni tramwajowej.

Jeśli chodzi o Etap II, to zakres dodatkowy przewiduje wykonanie kompletnej hali naprawczej z zapleczem magazynowym oraz socjalnym oraz dostawę wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy hali, jak również dostawę systemu sterowania ruchem na zajezdni.

Koszt Etapu I planowanej inwestycji to około 90,5 mln zł II etap przewidziany w tzw. opcji to około 16 milionów - obecnie jest bez zapewnionego finansowania.

Obecnie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Olsztyn ma łącznie 26 tramwajów.

Łukasz Razowski