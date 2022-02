Olsztyńska straż pożarna z nową siedzibą. Jak będzie wyglądać?

Przypomnijmy, koncepcja na siedzibę straży pożarnej na Pieczewie lub Jarotach pojawiła się już kilka lat temu. W ostatnich latach miasto w tamtym rejonie znacznie zostało rozbudowane. Stąd pomysł strażaków, żeby właśnie tam powstała trzecia baza. Decyzja o wybudowaniu kolejnej placówki zapadła po analizach przeprowadzonych przez wydział operacyjno-szkoleniowy Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. Wynika z nich, że w obrębie osiedli Jaroty, Pieczewo, Nagórki zamieszkuje według statystyk ok. 60 000 mieszkańców i jest to najbardziej urbanistycznie rozwijająca się część miasta.

— Pomysł na powstanie nowej jednostki ratowniczo-gaśniczej zrodził się już 15 lat temu — mówi mł. bryg. Łukasz Jasiński, zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie.

I dodaje: Wtedy to rozpoczęły się pierwsze rozmowy dotyczące potrzeb i ustalanie wstępnej lokalizacji nowej strażnicy. Przez lata ten pomysł oczywiście ewaluował przyjmowane były różne formy i lokalizacje, aby ostatecznie jego realizacja odbyła się przy ul. Witosa w Olsztynie, a dokładnie na działkach zlokalizowanych pomiędzy osiedlem bajkowym tj. ul. Jasia i Małgosi i osiedlem mieszkaniowym również przy ul. Witosa.

Jednostka będzie służyła nie tylko mieszkańcom Olsztyna, ale również ościennym gminom położonym w południowej części powiatu olsztyńskiego czyli: gminie Purda, Stawiguda i Olsztynek. Nowa siedziba ułatwi także strażakom dotarcie do obwodnicy Olsztyna w krótszym czasie.

— Należy również zwrócić uwagę, że zdecydowanie skróci się czas dojazdu wozów bojowych do wszystkich zdarzeń w tym rejonie, a jak doskonale wiemy dojazd szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego w kierunku wyżej wymienionych osiedli jest bardzo utrudniony ze względu na liczbę pojazdów przemieszczających się po drogach Olsztyna — dodaje Łukasz Jasiński. — Lokalizacja nowej strażnicy w tym rejonie pozwoli na dotarcie do pożaru czy miejscowego zagrożenia w czasie krótszym niż 15 min, co niestety do tej pory nie zawsze było możliwe. Kolejnym bardzo istotnym argumentem jest posiadanie przez strażaków przeszkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dzięki czemu nasi ratownicy będą mogli oprócz gaszenia pożarów nieść pomoc medyczną szczególnie tym osobom, które będą zamieszkiwały najbliżej nowej strażnicy. W chwili obecnej w naszych szeregach mamy 10 ratowników medycznych, a wszyscy pozostali funkcjonariusze mają specjalistyczne przeszkolenie w zakresie kpp.

Działkę, na której stanie nowy budynek jednostka otrzymała od Urzędu Miasta w lutym ubiegłym roku. Jak poinformował w połowie stycznia w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską" bryg. Tomasz Sobkowicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie strażacy uzyskali już także zgodę na budowę.

— Z końcem ubiegłego roku otrzymaliśmy pozwolenie na budowę — mówił bryg. Tomasz Sobkowicz.

Strażacy otrzymali pieniądze na budowę

Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna poinformował, że olsztyński ratusz przekazał strażakom pieniądze na budowę nowej jednostki.

— Przekazaliśmy strażakom 60 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji projektowej, a część pieniędzy które zaoszczędzono zgodziliśmy się przekazać na wykonanie prac budowanych i montażowych jednostki ratowniczo-gaśniczej przy Zientary-Malewskiej — poinformował Piotr Grzymowicz.

Jaka będzie nowa jednostka?

Jak poinformował Urząd Miasta nowa siedziba będzie miała dwie kondygnacje, pięć stanowisk garażowych, myjkę i kanał samochodowy. Na co dzień stacjonować będą tam dwa samochody ratowniczo - gaśnicze, oraz specjalistyczny podnośnik i samochód ratownictwa wysokościowego.

Jednostka nie będzie wyposażona w syreny alarmowe, a wyłącznie w wewnętrzy dźwiękowy system umożliwiają powiadamianie zespołów straży pożarnej o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu obiekt nie będzie generował hałasu.

Obecnie w Olsztynie strażacy stacjonują w dwóch miejscach: przy al. Niepodległości, gdzie mieści się też komenda miejska i wojewódzka oraz przy ul. Marii Zientary-Malewskiej.

