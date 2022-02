Olsztyn: dzieci wracają do szkół, a studenci na uczelnię

W poniedziałek w 11 województwach, w których nie ma ferii zimowych, do nauki stacjonarnej w szkołach wracają uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych. W pozostałych pięciu województwach ferie bez zmian trwają do 27 lutego. Do nauki stacjonarnej wracają również studenci UWM.