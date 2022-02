Z Galerii Warmińskiej w Olsztynie nie można było dziś wyjechać

Odcięcie zasilania w Galerii Warmińskiej w Olsztynie uruchomiło procedury przeciwpożarowe. Światło zgasło a wyjazdy z parkingu zostały zamknięte przez kurtyny przeciwpożarowe. Dowiedzieliśmy się, że procedury zadziałały bez zarzutu a głównymi winowajcami chaosu byli... klienci.

— Każde dziecko w wieku szkolnym wie, że jeśli gdzieś wybucha pożar to trzeba jak najszybciej udać się do wyjścia. Pieszo. Nie samochodem — wyjaśnia Natalia Tur z Galerii Warmińskiej — Powodem awarii było odłączenie zasilania. Mamy dziś klęskę pogodową więc byliśmy przygotowani na taką ewentualność. W przypadku odłączenia prądu działają procedury przeciwpożarowe i wtedy żaden samochód nie może opuścić budynku. Z głośników nadawane są komunikaty o wyjściach ewakuacyjnych, którymi można wyjść wyłącznie PIESZO. Galerię Warmińską można było opuścić, ale na własnych nogach, nie samochodem. Teraz mieliśmy awarię zasilania, ale jeśli faktycznie byłoby to pożar, to trzeba ratować własne życie a nie samochód. Dlatego wyjazdy były zablokowane. To nie awaria systemów, tylko ich prawidłowe działanie — wyjaśnia Natalia Tur.

Przypominamy: w przypadku uruchomienia procedur przeciwpożarowych należy natychmiast udać się do wyjścia. Samochody należy zostawić na parkingu.

Karol Grosz