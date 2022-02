Prezydent: NATO i UE zjednoczone i przygotowane

Państwa NATO, Unii Europejskiej są zjednoczone; jeżeli dojdzie do aktu agresji odpowiedź będzie bardzo twarda i jednoznaczna – podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda po wideokonferencji z udziałem przywódców głównych państw NATO i UE.

- Sytuacja zbliża się do punktu, którego wszyscy się obawiają i który może być uważany za punkt krytyczny. Ale chcę zapewnić, że Sojusz Północnoatlantycki absolutnie jest jednością i nie ma żadnych rozdźwięków pomiędzy państwami Sojuszu, nie ma żadnych rozdźwięków pomiędzy największymi potęgami militarnymi Sojuszu. Przewodnictwo Stanów Zjednoczonych jest absolutnie jednoznaczne. Cały czas prowadzony jest oczywiście dialog z Rosją, ale możliwości – to widać wyraźnie – coraz bardziej się wyczerpują. Ukraina zachowuje się spokojnie, Ukraina unika prowokacji – mówił.



– Zachód jest zjednoczony – Sojusz Północnoatlantycki, Unia Europejska – i wszyscy są przygotowani. To padało ze wszystkich ust: „Tak, jesteśmy gotowi”, „Tak, jesteśmy przygotowani”, „Tak, jesteśmy zdecydowani”, „Odpowiedź będzie bardzo twarda”. Musi być twarda i będzie twarda, będzie bardzo jednoznaczna i bardzo bolesna przede wszystkim pod względem gospodarczym, społecznym – jeżeli dojdzie do aktu agresji – zaznaczył Prezydent RP.

W wideokonferencji wzięli udział, oprócz Andrzeja Dudy, Prezydent USA Joe Biden, Prezydent Francji Emmanuel Macron, Kanclerz Niemiec Olaf Scholz, Premier Wlk. Brytanii Boris Johnson, Premier Kanady Justin Trudeau, Premier Włoch Mario Draghi, Prezydent Rumunii Klaus Iohannis oraz Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

To trzecia taka rozmowa w ostatnim czasie: pierwsza zorganizowana z inicjatywy Prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w podobnym gronie – odbyła się 24 stycznia 2022 r.; druga – 11 lutego 2022 r.

źródło BBN