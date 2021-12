Koronawirus: ponad 9 tys. zakażeń.7 przypadków wariantu omikron w Polsce

Zakażenia pochodzą z województw:

mazowieckiego (1628),

śląskiego (1360),

dolnośląskiego (899),

wielkopolskiego (834),

pomorskiego (831),

małopolskiego (824),

zachodniopomorskiego (616),

łódzkiego (575),

kujawsko-pomorskiego (385),

opolskiego (342),

lubuskiego (270),

podkarpackiego (264),

warmińsko-mazurskiego (246),

świętokrzyskiego (191),

lubelskiego (177),

podlaskiego (79).

88 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 6 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 23 osób. Liczba zakażonych koronawirusem 3 968 450/91 514 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Na Warmii i mazurach odnotowano zakażenia w powiatach:

bartoszycki (14),

braniewski (3),

działdowski (9),

elbląski (13),

ełcki (17),

giżycki (12),

iławski (14),

kętrzyński (3),

lidzbarski (2),

mrągowski (8),

nidzicki (2),

nowomiejski (2),

olecki (2),

olsztyński (27),

ostródzki (16),

piski (2),

szczycieński (20),

gołdapski (3),

węgorzewski (1),

Elbląg (17),

Olsztyn (59).

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w programie Wirtualnej Polski, że "znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji". Pytany o ewentualne nowe obostrzenia epidemiczne, szef resortu zdrowia zaznaczył, że rekomendacje zostały ostatnio wdrożone.

— Apogeum zakażeń i hospitalizacji w czwartej fali mamy za sobą. Zaczynająca się od jutra trzytygodniowa przerwa w nauce stacjonarnej powinna przyspieszyć spadki. Zejście z wysokich poziomów zakażeń i hospitalizacji jest konieczne w kontekście ryzyk związanych z (wariantem) omikron" — napisał Adam Niedzielski na Twitterze.

Omikron w Polsce. Ile przypadków?

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnym przypadku zakażenia nowym wariantem koronawirusa omikron, który wykryto u siedmioletniej dziewczynki z Gdańska. Ministerstwo dodało, że wcześniej "zakażenie przeszła mama dziewczynki".

W niedzielę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział na antenie TVP Info, że w Polsce potwierdzonych jest już siedem przypadków nowego wariantu koronawirusa omikron. W czwartek katowicki sanepid potwierdził pierwszy z nich - u 30-letniej obywatelki Lesotho, która uczestniczyła w szczycie cyfrowym ONZ w Katowicach. W piątek zanotowano drugi potwierdzony przypadek wariantu omikron koronawirusa w kraju; zakażona to trzyletnia dziewczynka z Warszawy.

Lockdown za granicą

Holandia

W Holandii do 14 stycznia potrwa lockdown w całym kraju. Zgodnie z zasadami ogólnonarodowego lockdownu zamknięte będą wszystkie nieistotne sklepy oraz restauracje, bary, salony fryzjerskie, siłownie, kina, teatry i muzea. Gospodarstwa domowe będą mogły gościć nie więcej niż dwie osoby, także maksymalnie dwie osoby będą mogły ze sobą przebywać na zewnątrz. Do 9 stycznia wszystkie szkoły odbywać będą naukę zdalną.

Szef holenderskiego zespołu ds. zarządzania epidemią Jaap van Dissel zaznaczył, że Omikron do końca roku zastąpi wariant Delta i stanie się dominujący w całym kraju. W piątek okazało się, że tylko w samym Amsterdamie liczba zakażonych nową mutacją COVID-19 wzrosła w ciągu kilku dni z 2,5 proc. do 25 proc. wszystkich zakażonych koronawirusem.

Norwegia

W Norwegii obowiązują bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące wjazdu. Wszyscy podróżni, w tym zaszczepieni, zobowiązani są przed przybyciem zarejestrować swój pobyt na stronie internetowej entrynorway.no, a następnie poddać się testowi na Covid-19 na granicy albo do 24 godzin po przyjeździe.



Niemcy

Niemiecki rząd federalny określił Polskę jako obszar wysokiego ryzyka. Stąd każda osoba wyjeżdżająca z Polski do Niemiec, która nie jest w pełni zaszczepiona lub wyleczona, musi przejść dziesięciodniową kwarantannę, z której może zostać zwolniona po uzyskaniu negatywnego wyniku testu nie wcześniej niż pięć dni po wjeździe. W przypadku dzieci poniżej lat 12 kwarantanna trwa pięć dni.