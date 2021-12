Ogromny sukces osiedla Aurora. Rusza ostatni etap sprzedaży.

Deweloper Roku 2021 Ippon Group rozpoczyna sprzedaż mieszkań z ostatniego etapu budowy osiedla Aurora w Olsztynie. Nowa oferta mieszkań i apartamentów przyciągnęła tłumy zainteresowanych osób, które czekają na rozpoczęcie sprzedaży. Sprawdziliśmy, skąd takie wielkie zainteresowanie mieszkaniami na osiedlu Nagórki.



Ostatnie mieszkania z widokiem na park

Od poniedziałku (20.12.2021) rozpoczyna się sprzedaż mieszkań z już ostatniego, czwartego etapu budowy osiedla Aurora. Dwa nowe budynki to tylko 135 mieszkań, z których każde zostało zaprojektowane indywidualnie, by spełniać oczekiwania najbardziej wymagających klientów. W różnorodnej ofercie mieszkań każdy znajdzie coś dla siebie. Dostępne są mieszkania o metrażu od 34 do aż 130 m2. Jako jedyna inwestycja w Olsztynie osiedle Aurora proponuje apartamenty z ogrodami zimowymi, które można zaaranżować jako prywatny ogród z kwiatami, ziołami lub ulubionymi roślinami bądź też wykorzystując je powiększyć strefę mieszkalną o dodatkową przestrzeń. Apartamenty z prywatnymi tarasami nawet do 95 m2 dają poczucie intymności, swobody i życia w parku. Mogą stać się miejscem spotkań lub miejscem do zabawy dla dzieci.

Najwyższe standardy

Jedną z osób, które planują zakup mieszkania, jest Pani Małgorzata. Zapytana, dlaczego wybrała właśnie to osiedle, odpowiada: Szukam mieszkania dla mojej rodziny. Dotychczas mieszkaliśmy w mieszkaniu z normalnymi oknami. Bardzo brakowało mi komfortu i przestrzeni. W biurze sprzedaży dowiedziałam się, że wysokość mieszkań to ponad 2,72 m, a ściana w salonie jest całkowicie przeszklona, dając dużo światła i widok na park. Dodatkowo na balkonie, który jest głębszy niż standardowy na rynku, mogę swobodnie usiąść z moją ulubioną kawą. Nie ma więc się nad czym zastanawiać. Do tego ceny są atrakcyjne.

Deweloper Ippon Group Sp. z o.o. wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i wprowadza nowe standardy jakości mieszkań. Standardowa głębokość balkonów dostępnych na rynku to 1,50 m, na osiedlu Aurora głębokość balkonów wynosi od 1,80 m do nawet 2,20 m. Atutem mieszkań są także panoramiczne okna w salonie, zamontowane na całej długości ściany, które idealnie doświetlają wnętrze pomieszczenia i dają poczucie perspektywy.

Osiedle w standardzie premium

O osiedle bezpośrednio zapytaliśmy dewelopera, spółkę Ippon Group. Projektując osiedle, kładliśmy nacisk na bezpieczeństwo, tworząc osiedle przyjazne rodzinom. Ogrodziliśmy inwestycję, oddając do dyspozycji mieszkańców przyjazną przestrzeń. Budowaliśmy wewnętrzne place zabaw z huśtawkami i piaskownicami, siłownie zewnętrzne, chodniki oraz alejki. Są stojaki na rowery oraz bogata różnorodność roślin i drzew. Osiedle jest ciche i bezpieczne, z wideodomofonami i kamerami. Wszystkie kondygnacje w budynku obsługuje winda cichobieżna, umożliwiająca zjazd także do garaży podziemnych. W mieszkaniach zamontowane zostały drzwi antywłamaniowe, a w oknach od strony dziedzińca rolety zewnętrzne dla większego komfortu. Najważniejszą naszą ideą jest komfort życia mieszkańców. Nie tylko przez pierwszy rok. Tworzymy mieszkania w których można spędzić życie w najlepszej jakości – mówi Anna Bocian, Prezes Zarządu Ippon Group.

Wszędzie blisko

Osiedle Aurora jest doskonale skomunikowane z resztą miasta. W odległości kilku minut drogi pieszo znajdują się szkoły i przedszkola, placówki medyczne, sklepy, piekarnia, poczta, a nawet fryzjer i restauracje. W 3 minuty można dojść do przystanku autobusowego i dotrzeć do centrum miasta w przeciągu 10 minut. Mieszkanie przy parku sprzyja wspólnym spacerom oraz uprawianiu sportu. Jest więc to idealne miejsce dla osób, które cenią sobie spokój i wygodę osiedla położonego wśród terenów zielonych i niedaleko miejskiej infrastruktury.

KONTAKT Z BIUREM SPRZEDAŻY

Biuro sprzedaży czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Mieści się na terenie inwestycji, pod adresem: Olsztyn, ul. Franciszka Barcza 50.

Wszelkie informacje można uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu 724 22 23 23

lub 609 88 42 19 oraz pisząc na adres e-mail: mieszkania@aurora.olsztyn.pl.