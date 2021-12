Trzeba walczyć z biofilmem

Dr Magdalena Olszewska jest stypendystką fundacji Fulbrighta, od której otrzymała Senior Award na Uniwersytecie Georgia. To stypendia badawcze lub badawczo-dydaktyczne dla pracowników naukowych po doktoracie, które trwają od 4 do 9 miesięcy. Dr Magdalena Olszewska prowadziła w amerykańskim Centrum Bezpieczeństwa Żywności (Center for Food Safety — CFS) badania nad strukturą biofilmów wytwarzanych przez patogeny żywności.

Biofilmy — o co chodzi? Struktura biofilmów jest ściśle uzależniona od gatunku, a nawet od szczepu. Specyfika takiej struktury może determinować oporność na czynniki stresowe. A większa oporność biofilmów wiąże się z kolei z większą uporczywością w ich usuwaniu, choćby ze środowiska produkcji żywności. Badania dr Olszewskiej mogą w końcu doprowadzić do innowacji w zwalczaniu biofilmów.

Dlaczego są tak istotne?

— Z biofilmem należy walczyć dlatego, że wiąże się z opornością na mycie i dezynfekcję. Może być źródłem zanieczyszczenia żywności. Jego komórki mogą dostawać się do żywności i zagrażać zdrowiu konsumenta. Jest to dosyć powszechny problem w zakładach przetwórstwa żywności — mówiła jeszcze przed wyjazdem dr Olszewska.

Dr Olszewska na stypendium Fulbrighta wybrała konkretnie CFS na Uniwersytecie Georgia, by kontynuować badania nad biofilmami Listeria, a następnie podzielić się swoim doświadczeniem w wykorzystaniu mikroskopu konfokalnego, który znajduje się w CFS. Ponieważ ma rozległą wiedzę w zakresie obrazowania biofilmów — wykorzystała to doświadczenie do dalszych badań w laboratorium prof. Francisco Dieza-Gonzaleza, dyrektora CFS. Współpraca ta, dzięki grantowi Centrum Bezpieczeństwa Produkcji, pozwoliła dr Olszewskiej zbadać wpływ technologii niebieskiego światła na biofilmy Listeria i przedłużyć pobyt o okres do ponad dwóch lat. Jest to ciągły projekt, który przyczyni się do jej przyszłego sukcesu.

Kolejne stypendium To już drugie stypendium dr Magdaleny Olszewskiej w CFS. W 2015 r. odbywała tu półroczne stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, która finansuje pobyty polskich uczonych w Stanach Zjednoczonych w celu prowadzenia badań. Jak powiedziała dr Olszewska — zdecydowała się na współpracę z CFS ze względu na międzynarodowe uznanie, liczbę publikacji oraz doskonałe i obszerne relacje, które centrum nawiązało z przemysłem spożywczym. Podczas pracy w CFS dostrzegła wartość partnerstwa nauki z przemysłem. — Mam nadzieję pomóc swoim uczniom budować relacje z członkami branży i zachęcać do badań, które są rozwiązaniami problemów, z którymi spotyka się branża spożywcza. Przed dopiero co zakończonym wyjazdem do USA dr Olszewska przebywała także na stypendium na Uniwersytecie w Porto, które w znacznym stopniu umożliwiło wsparcie Rektora UWM.

Na przyszłość Z USA dr Olszewska zabiera za sobą nie tylko wyniki badań, ale także doświadczenie w nawiązywania współpracy z innymi naukowcami w dziedzinie nauki o żywności. Współpraca, jak mówi, odegra ważną rolę w jej przyszłych badaniach.

Po powrocie do Polski dr Olszewska powróci na stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Mówi, że nie może się doczekać, aby wrócić do domu i być blisko rodziny i przyjaciół. Bardzo jej jednak zależy na utrzymaniu relacji, które nawiązała w CFS i współpracy pomimo znacznej odległości. Przyszłe, zaplanowane konferencje przywiodą ją z powrotem do Stanów Zjednoczonych i ma nadzieję ponownie spotkać się z badaczami z CFS.

Magdalena Maria Bukowiecka