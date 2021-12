Mieszkaniec Olsztyna miał zabić kolegę podczas libacji alkoholowej. Grozi mu dożywocie

W miniony weekend policjanci zostali wezwani do jednego z mieszkań na terenie Olsztyna, gdzie zgłaszający ujawnił ciało swojego znajomego. Mężczyzna twierdził, że nie wie, co się stało i w jaki sposób mogło dojść do śmierci kolegi. Funkcjonariusze nie mieli jednak wątpliwości, że do śmierci 61-latka ktoś się przyczynił.

Świadczyły o tym m.in. obrażenia na ciele mężczyzny. Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu olsztyńskiej komendy, którzy na podstawie szeregu przeprowadzonych czynności ustalili, że to właśnie zgłaszający, czyli znajomy ofiary jest najprawdopodobniej odpowiedzialny za to przestępstwo.

Ustalenia śledczych pozwoliły na odtworzenie przebiegu tego zdarzenia. Podczas libacji alkoholowej miało dojść do kłótni pomiędzy 42-latkiem a ofiarą. Młodszy z mężczyzn w pewnym momencie zaatakował znajomego zadając mu szereg uderzeń i kopiąc po całym ciele. W ten sposób doprowadził do śmierci kolegi. Mężczyzna bojąc się odpowiedzialności posprzątał mieszkanie i po jakimś czasie wezwał na miejsce służby.

42-latek został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Olsztyn - Południe, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. W czwartek (16.12. 2021 r.) na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Zgodnie z Kodeksem Karnym 42-latkowi grozić może kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Źródło: KMP Olsztyn