Chory na Covid-19 opuścił izolację i chodził po sklepie bez maseczki

Mieszkaniec Działdowa opuścił domową izolację, pomimo że był chory na Covid-19 i — jakby tego było mało — chodził po sklepie bez maseczki. Zauważył go dzielnicowy.

W jednym ze sklepów w Działdowie dzielnicowy zauważył 59-letniego mieszkańca tego miasta, który miał przebywać w izolacji z powodu zakażenia koronawirusem. W dodatku nie miał na twarzy maseczki.

Dzielnicowy wylegitymował mężczyznę i po sprawdzeniu danych okazało się, że się nie mylił — ten powinien do północy tego dnia przebywać w domowej izolacji.

Teraz mężczyzną zajmie się sąd. Za naruszenie izolacji w związku z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19 grozi grzywna do 30 tysięcy złotych. Działdowianin odpowie również za narażenie zdrowia lub życia, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje, żeby przestrzegać zasad domowej izolacji bądź kwarantanny, aby nie narażać zdrowia i życia innych osób.

Jak można przeczytać w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, w związku ze zwiększoną liczbą zakażeń koronawirusem oraz zwiększonym ruchem przedświątecznym w sklepach, policjanci będą częściej kontrolowali, czy przestrzegane są restrykcje. Chodzi m.in. o obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych.

Od piątku do niedzieli włącznie policjanci na Warmii i Mazurach odnotowali ponad 4200 wykroczeń polegających na nieprzestrzeganiu nakazu korzystania z maseczki w określonych okolicznościach. Ponad 480 osób zostało ukaranych mandatami karnymi, a wobec 66 osób sporządzone zostały wnioski do sądów o ich ukaranie.

