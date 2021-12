Budowa dróg na Warmii i Mazurach. Drogowcy raportują

S16 Mrągowo — Orzysz — Ełk

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla tej inwestycji został złożony w grudniu 2020 r. Droga w rekomendowanym przez GDDKiA wariancie przebiega na trasie Mrągowo — Kosewo — Baranowo (od strony południowej) — Mikołajki — Woźnice — Drozdowo — Orzysz (od strony północnej) — Strzelniki — Klusy — Chrzanowo — Ełk. Dostęp do drogi będzie możliwy poprzez węzły znajdujące się w następujących lokalizacjach: Baranowo, Mikołajki, Woźnice, Drozdowo, Orzysz (DK63), Strzelniki, Klusy oraz Chrzanowo. To trasa o długości ok. 77,5 km.

Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej został dołączony raport o oddziaływaniu na środowisko. W tym opracowaniu dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania drogi ekspresowej S16 na jakość wód i powietrza oraz na hałas.

Na podstawie tych analiz wskazane zostały proponowane rozwiązania ograniczające negatywny wpływ drogi na środowisko. Określona została m.in. lokalizacja i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni, zakres nadzoru przyrodniczego itp. Na podstawie tego raportu prowadzona jest przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) ocena oddziaływania na środowisko. Obecnie na wezwanie RDOŚ, GDDKiA uzupełnia złożoną dokumentację.



S5 Ostróda — Nowe Marzy

W październiku tego roku została podpisana umowa na wykonanie STEŚ z materiałami do decyzji środowiskowej dla około 90 km drogi ekspresowej S5 między Ostródą a Grudziądzem. Ma być gotowy w ciągu 30 miesięcy i kosztwać ponad 17 mln zł.

W ubiegłym roku zakończyły się prace nad studium korytarzowym dla tej drogi. Do dalszych prac z czterech wariantów zostały wskazane dwa o szerokości kilku kilometrów każdy. Na Warmii i Mazurach początkiem przyszłej trasy będzie budowany obecnie odcinek S5 Ornowo — Wirwajdy. Jeden z korytarzy biegnie w pobliżu Iławy, drugi w okolicy Lubawy.

Teraz regionalni dyrektorzy ochrony środowiska w Olsztynie (dla odcinka drogi w województwie warmińsko-mazurskim) i w Bydgoszczy (dla odcinka drogi w województwie kujawsko-pomorskim) przeprowadzą wymagane przepisami konsultacje społeczne.

Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prace przygotowawcze wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych, zakończą się w 2028 r. Orientacyjny koszt tych prac to około 33 mln zł. Koszt projektu i budowy drogi ekspresowej S5 pomiędzy Ostródą i Grudziądzem szacowany jest na ponad 5 mld zł. Budowa zakończenie budowy nastąpi w roku 2032.

Program budowy 100 obwodnic

Na Warmii i Mazurach z rządowego Programu budowy 100 obwodnic przygotowywanych jest pięć inwestycji. Są to obwodnice Pisza, Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit.

Obwodnica Smolajn jest już w budowie, dla pozostałych czterech zadań jest przygotowywana dokumentacja projektowa. Obwodnica Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65 uzyskała 26 października 2020 r. decyzję środowiskową. Kończą się już prace nad II etapem STEŚ-R, w którego skład wchodzą materiały do przetargu na roboty budowlane. Po ich zakończeniu GDDKiA ogłosi przetarg na realizację zadania w systemie projektuj i buduj. Budowa obwodnicy Gąsek przewidziana jest na lata 2022-2025. Inwestycja, oprócz budowy jezdni głównej o nośności 11,5 tony na oś i szerokości 8 m, obejmie budowę dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy do obwodnicy, przebudowę dróg publicznych kolidujących z inwestycją, budowę wiaduktów, przejść dla zwierząt, chodników i rond.

Na przełomie maja i czerwca tego roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji obwodnic Olsztyna i Dywit, Szczytna oraz Pisza.

Dla obwodnicy Olsztyna i Dywit zakres zamówienia obejmuje wykonanie studium korytarzowego oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej, natomiast dla obwodnic Szczytna i Pisza — studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej.

W październiku i listopadzie odbyły się pierwsze rady techniczne z udziałem przedstawicieli samorządów. Projektanci zaprezentowali wstępne efekty swoich prac. Pokazali propozycje wariantów, prognozy natężenia ruchu oraz wstępne uwarunkowania środowiskowe planowanej inwestycji. Wiosną 2022 roku jest planowane spotkanie informacyjne z mieszkańcami.

Rozbudowa DK53 Olsztyn — Szczytno

W październiku tego roku poznaliśmy oferty w przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) z materiałami do decyzji środowiskowej dla rozbudowy blisko 34 km drogi krajowej nr 53 (DK53) na odcinku Olsztyn — Szczytno.

Zainteresowane wykonaniem zadania są cztery podmioty. Najniższą cenę — ponad 4,2 mln zł zaproponowała firma Transprojekt Gdański, najwyższą — ponad 5,4 mln zł firma Multiconsult. Budżet GDDKiA na wykonanie Studium to 5,5 mln zł. Obecnie trwa ocena złożonych ofert.

Prace przygotowawcze dla rozbudowy tej drogi będą prowadzone w latach 2022-26, natomiast budowa w systemie tradycyjnym zostanie zrealizowana w latach 2026-27.

Rozbudowa DK22 Fiszewo — Elbląg

Trwa ponowna ocena ofert w przetargu na dokumentację projektową trzech odcinków drogi krajowej nr 22: Fiszewo — Jegłownik, obwodnica Jegłownika i Jegłownik — Elbląg. W przypadku obwodnicy Jegłownika przedmiotem zamówienia jest STEŚ. Dla pozostałych dwóch odcinków ogłosiliśmy przetarg na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych. Chęć wykonania dokumentacji zgłosiło czterech wykonawców.

