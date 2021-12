Więcej pieniędzy w kieszeni emeryta

Od przyszłego roku zaczną obowiązywać nowe przepisy podatkowe, które zostały zawarte w Polskim Ładzie. Czeka nas rewolucja podatkowa, która niesie wielkie zmiany dla seniorów. A jedną z najistotniejszych jest emerytura bez podatku. Dotyczy to emerytów pobierających najniższą emeryturę. Teraz od stycznia 2022 roku nie będą musieli odprowadzać podatku od swojego świadczenia, dzięki czemu będzie ono wyższe. Ale zyskają też pozostali emeryci, choć nie wszyscy.

Emerytura bez podatku jest wynikiem podniesienia kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 tys. zł. Co to oznacza dla seniora? Otóż to, że najniższe emerytury do kwoty 2500 zł byłyby zwolnione z obowiązku odprowadzania podatku. Tu warto podkreślić, że takie emerytury dostaje w Polsce aż 65 proc. emerytów.

Jak nowe przepisy przełożą się konkretnie na pieniądze? Przy emeryturze 1000 zł brutto zysk wyniesie zaledwie 35 zł, ale już przy świadczeniu 2000 zł brutto będzie to 141 zł, a przy emeryturze 2500 zł brutto emeryci zyskają najwięcej, bo 187 zł.

Co z pozostałymi 35 proc. emerytów, a więc tymi którzy dostają wyższe świadczenia? Otóż będą płacić podatek od kwoty przekraczającej 2500 zł. W sumie na tych zmianach skorzysta aż 90 proc. wszystkich emerytów i rencistów, w ich w portfelach będzie więcej pieniędzy. Według rządu, na nowych przepisach skorzysta ponad 8 milionów emerytów i rencistów.

Do najistotniejszych zmian, które wchodzą w życia od stycznia przyszłego roku należy zaliczyć też podwyższenie do 120 tys. zł kwoty drugiego progu podatkowego. Oznacza to, że przekroczeniu tej kwoty (obecnie jest to 85 tys. zł.) podatnicy płacą nie 17 proc. podatku dochodowego, a już 32 proc.

W Polskim Ładzie pojawiła się też nowa ulga dla seniorów, a chodzi PIT-0 dla seniora. Rząd chce, żebyśmy dłużej byli aktywni zawodowo, co oczywiście przekłada się na wyższe świadczenie emerytalne. Bo dziś siedem na osiem osób osiągając wiek emerytalny, bezzwłocznie przechodzi na emeryturę i w większości rezygnuje z pracy. Stąd pewne zachęty.

Od nowego roku osoby, które osiągają wiek emerytalny i nie zdecydują się pobierać emerytury, nie będą płacić podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł. Trzeba pamiętać, że seniorzy będą mieli do wykorzystania też 30 tys zł kwoty wolnej od podatku. Zatem osoby rozliczające się na ogólnych zasadach będą płacić PIT dopiero po przekroczeniu 115 528 zł dochodu (30 tys. zł kwoty wolnej plus 85 528 zł ulgi).

Eksperci dobrze oceniają ten kierunek zmian, bo w Polsce mamy dość niski wiek przechodzenia na emeryturę, a już szczególnie kobiet. Dodatkowa ulga powinna więc być magnesem, który zatrzyma seniorów dłużej na rynku pracy. A tym bardziej że bezrobocie jest bardzo niskie, a pracodawcy zmagają się z problem braku rąk do pracy.

Tych może być jeszcze mniej, bo właśnie wczoraj Sejm po raz pierwszy zajął się projektem ustawy o emeryturach stażowych. Projekt ustawy przygotowała Solidarność. Zakłada, że można byłoby przejść na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego, mając — w przypadku kobiet — co najmniej 35 lat okresu składkowego i nieskładkowego, a w przypadku mężczyzn — 40 lat. A emerytura stażowa nie mogłaby być niższa niż minimalne świadczenie, czyli dziś 1250,88 zł. Nie ma żadnych innych wymogów. To może być wielka pokusa, żeby zrezygnować z pracy i wreszcie odpocząć, szczególnie gdy zaczęło się wcześnie pracować i pracuje ciężko fizycznie.

Zdaniem Józefa Dzikiego, przewodniczącego Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ Solidarność, ustawa dałaby ludziom możliwość wyboru, czy chcą jeszcze pracować, czy przejść na emeryturę. Jednak eksperci przestrzegają, że emerytury stażowe mogą wpędzić w biedę przyszłych emerytów. — Ich świadczenia będą na poziomie minimalnej emerytury, czyli obecnie nieco ponad tysiąc złotych na rękę — podkreśla Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego.

Zdaniem eksperta, o emeryturach stażowych możemy rozmawiać, ale po pierwsze trzeba wyrównać i podnieść wiek emerytalny do 67 lat, podnieść też wymagany staż pracy do co najmniej 45 lat. A po drugie kapitał zgromadzony w ZUS powinien zagwarantować świadczenie na poziomie co najmniej 175 proc. emerytury minimalnej.

Według ZUS przy założeniu, że 100 proc. uprawnionych skorzysta z tego rozwiązania, to na emerytury stażowe przejdzie w przyszłym roku 470,1 tys. osób, a wzrost wydatków na emerytury wyniesie w 2022 roku 7,4 mld zł. ZUS też uważa, że proponowane rozwiązania doprowadzą do wzrostu liczby emerytów, którzy będą otrzymywać niższe świadczenie niż emerytury przyznane po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. A te niższe emerytury będą wynikiem mniejszej liczby waloryzacji kapitału emerytalnego, wyższego średniego dalszego trwania życia i krótszego okresu płacenia składek emerytalnych.

Skoro o waloryzacji, to być może czeka nas rekordowa waloryzacja emerytur w marcu przyszłego roku. Wprawdzie rzad zakładał, będzie to 4,89 proc., ale w związku z wysoka inflacją, może być to 5,85 proc., tak ocenia Instytut Emerytalny. A jeśli sprawdzą się prognozy inflacyjne wiceministra finansów Piotra Patkowskiego, że inflacja może wynieść 8 proc., to waloryzacja w 2022 roku może sięgnąć rekordowego poziomu 9,9 proc.

Andrzej Mielnicki