Mieszkańcy Sętala w gminie Dywity wymyślili lek na covid. Nazywa się Seneko. Można go znaleźć w teatrze

Nie ma dziś gorętszego tematu na świecie niż pandemia, a szczególnie, gdy czwarta fala zbiera żniwo. Codziennie mamy tysiące nowych zachorowań, setki zgonów. A od informacji na temat covida zaczynają się niemal wszystkie dzienniki w telewizji, koronawirus gości na pierwszych stronach gazet.

Nic więc dziwnego, że temat zarazy wziął na warsztat teatr z Sętala, który tworzą mieszkańcy tej niewielkiej wsi. Do tej pory sętalski teatr dawał zawsze premierę nowego spektaklu na festynie w pierwszą niedzielę sierpnia. I na premierze kończył występy (stąd nieformalna nazwa). Niestety pandemia już drugi rok z rzędu uniemożliwiła organizację festynu, a co za tym idzie i przedstawienia. W tym roku zespół postanowił na przekór przeciwnościom jednak wystawić sztukę. Film z tej niezwykłej sztuki został zamieszczony na YouTube.

— Temat podpowiedziało nam samo życie, a więc pandemia i poszukiwanie skutecznego leku na koronowirusa — mówi Lech Kryszałowicz z Sętala, który napisał i wyreżyserował spektakl, zresztą jak wszystkie poprzednie.

I temu jest poświęcona jest ich najnowsza sztuka „Seneko, czyli Sętal w czasach pandemii”, do której przygotowania zaczęły się w czerwcu, a teraz niedawno odbyła się premiera.

Tekst jest, jak poprzednio, rymowany, dużo w nim lokalnych smaczków, kilka faktów historycznych, a nawet odniesień do poprzednich przedstawień. Bohaterzy sztuki w części ci sami, ale nie ci sami.

Czy sętalakom udało się wyprodukować lekarstwo na covidi czy aktorsko sprostali wyzwaniu? To można ocenić samemu. Film trwa 18 minut.

Teatralny lek nosi nazwę Seneko?

— Bo jest z Sętala, jest ekologiczny, oczywiście jest też bardzo skuteczny — tłumaczy Lech Kryszałowicz. — Jednak nie można go przedawkować.

Swoją cudowną moc Seneko zawdzięcza ponoć tajemniczej recepturze. Jak udało nam się dowidzieć podstawowe składniki mikstury to woda, drożdże i cukier, ale to nie wszystko. Jednak sętalcy nie chcieli nam zdradzić, co jeszcze dodają do "leku", zapewne w obawie o utratę monopolu na Seneko.

Założyli teatr , bo — jak tłumaczą mieszkańcy wsi — dzięki temu dobrze się bawią, wieś się integruje. A w tym przypadku dochodzi jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, społeczny.

— Bo tak tak naprawdę jednym, skutecznym sposobem, żeby ochronić się się przed covidem, ciężkim przebiegiem choroby są szczepienia — zauważa Lech Kryszałowicz.

Przedstawienie „Seneko, czyli Sętal w czasach pandemii” wystawiono jako realizację projektu „Sętal — wirtualne wyprawy po skarby przeszłości” finansowanego przez gminę Dywity. Scenariusz i reżyseria: Lech Kryszałowicz. W roli głównej: Zbigniew Pszczółkowski. Zdjęcia i montaż: Michał Paszkowski.

Sprawa, o której opowiada sętalska szuka jest bardzo istotna. Bo pandemia kosztuje nas nie tylko ludzkie życie, ale ogromne pieniądze. I nie chodzi o tylko o zamknięty biznesy. Z wyliczeń, które podają mediach wynika, że średni koszt leczenia pacjenta przekracza grubo ponad 100 tys zł. Według wcześniejszych zapowiedzi rzecznika Ministerstwa Zdrowia ok. połowy grudnia w Polsce ma się pojawić molnupiravir. To nowy lek, który powstrzymuje namnażanie się koronawirusa SARS-CoV-2 w organizmie. Może być stosowany w leczeniu osób dorosłych z Covid-19, które nie wymagają podawania dodatkowego tlenu i są w grupie podwyższonego ryzyka.

Na początku ubiegłego miesiąca molnupiravir został dopuszczony do użytku w Wielkiej Brytanii. Europejska Agencja Leków nie dopuściła jeszcze leku do obrotu na terenie UE , ale wydała już rekomendacje dotyczące stosowania molnupirawiru.

Dlatego Polska już zamówiła u producenta dostawę kilkudziesięciu tysięcy dawek molnupiraviru. Leczenie nim trwa pięć dni i wymaga podawania tabletek dwukrotnie w ciągu doby. Taka terapia kosztuje 700 dolarów.

