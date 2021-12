W centrum Olsztyna stoją tablice promujące ekologię. To sprawka nowej partii w mieście

Zielony Ład proponowany przez European Greens i Partię Zieloni to pakiet rozwiązań stawiających na ekologię i walkę z wykluczeniem i nierównościami społecznymi.

Na plakatach, które stanęły w centrum Olsztyna, zostały przedstawione postulaty dotyczące skrócenia łańcuchów dostaw, prowadzenie zrównoważonego rozwoju pod względem planowania przestrzennego, transportowego i zwiększenia powierzchni terenów zielonych, szczególnie w miastach. European Greens wraz z Zielonymi zwracają uwagę, że ekologiczna transformacja energetyczna nie tylko pozwoli zachować wiele miejsc pracy, ale również stworzy nowe gałęzie przemysłu, który będzie zdecydowanie bardziej przyjazny środowisku.

Zieloni apelują o globalną solidarność, która jest konieczna do poprawy środowiska. Oddzielny plakat był poświęcony opiece zdrowotnej, która w założeniach Zielonego Ładu ma być dobrem wspólnym, a prywatne leczenie powinno być łatwo dostępne i w przystępnych dla wszystkich cenach.

Zieloni zawitali do Olsztyna

Koło Zielonych to najmłodsze partyjne ugrupowanie w Olsztynie. Zarząd został wybrany wczoraj (niedziela 12 grudnia), a jej przewodniczącą została olsztyńska aktywistka Ewelina Barbara Soroko.

— W Olsztynie od kilku dni, idąc w stronę Aury (od strony szubienic), można zauważyć tablice, na których przedstawiamy program Zielonego Ładu stworzony przez European Greens i Partię Zieloni, który konsultujemy we wszystkich regionach naszego kraju — mówi Ewelina Barbara Soroko, przewodnicząca Zielonych w Olsztynie. Stanowisko sekretarza obejmie Karol Okuniewicz.

— Olsztyn, jak każda inna miejscowość, ma swoje indywidualne problemy, które warto byłoby rozwiązać i to jest naszym priorytetem. Koło zostało dopiero co utworzone, ale już mamy za sobą pierwsze rozmowy odnośnie odczuć budowania obwodnicy, ponieważ uważamy, że trzeba zainteresować się tym tematem, dopóki mamy jeszcze na to czas i z całą pewnością dalej będziemy zajmować się tym temacie — mówi Ewelina Soroko. — Chcemy szczególnie podkreślić, że Partia Zieloni nie zajmuje się wyłącznie sprawami ekologicznymi, jak jesteśmy często określani — dodaje przewodnicząca olsztyńskiego Koła.

Kim są Zieloni?

Partia Zielonych weszła do Sejmu jako koalicjant Platformy Obywatelskiej. Kandydaci Zielonych w Koalicji Obywatelskiej uzyskali 107 523 głosy, co dało im 0,58 proc. poparcia w skali kraju. Reprezentacja partii w Sejmie liczy trzy osoby: dwie posłanki i jednego posła. Zieloni — oprócz postulatów związanych z ekologią — popierają również walkę z dyskryminacją, legalizację aborcji, rozdział kościoła od państwa i legalną rejestrację związków partnerskich, zarówno homo-, jak i heteroseksualnych.

Karol Grosz