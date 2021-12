Już w poniedziałek specjalne wydanie Gazety Olsztyńskiej

Dla tych, którzy pamiętają tamten niedzielny poranek, nasze specjalne wydanie będzie okazją do przywołania wspomnień o tamtym czasie. Dla tych, którzy nawet nie wiedzą, czym był "Teleranek", którego tamtego poranka zabrakło, to wydanie być może stanie się pierwszą zachętą do wiedzy, czym był Grudzień '81.