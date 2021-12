Dron sprawdzi, kto spala śmieci w piecu

Czyste powietrze nad Olsztynem - tak zatytułowany był jeden ze zwycięskich projektów miejskich ubiegłorocznej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki niemu olsztyńska straż miejska została wyposażona w specjalistyczny dron.

- Urządzenie analizuje skład wydobywającego się z komina dymu i określa czym dany mieszkaniec pali w piecu - mówi naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Miasta z olsztyńskiej Straży Miejskiej, Radosław Bielicki. - W przypadku przekroczenia ustalonych norm na wyświetlaczu pojawia się czytelna informacja, która jest sygnałem do przeprowadzania dalszych czynności przez funkcjonariuszy.

Gdy badanie wykryje spalanie niewłaściwego paliwa, do akcji wkraczają strażnicy. Teraz wykrycie spalania odpadów w piecach nie jest łatwe. Strażnikom miejskim czasami nie udaje się złapać na gorącym uczynku osób, które palą w piecach plastikowe butelki czy kawałki mebli.

- Tylko w tym roku otrzymaliśmy 282 zgłoszenia od mieszkańców, którzy proszą o interwencje i wskazują konkretne posesje na terenie których może dochodzić do spalania w piecach substancji niedozwolonych - dodaje Bielicki. - Nie zawsze te zgłoszenia się potwierdzają. Jednak gdy okazuje się, że faktycznie dochodziło do palenia odpadów w piecach, wówczas wystawiamy mandaty.

Od początku roku Straż Miejska wystawiła 66 mandatów i 33 pouczenia. Ale jeśli właściciele terenu, co do których są podejrzenia nielegalnego spalania odpadów nie chcą wpuścić na swoją posesję funkcjonariuszy, muszą liczyć się nawet z karą więzienia.

- Zgodnie z artykułem 225 kodeksu karnego udaremnianie lub utrudnianie kontroli podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech - przestrzega Bielicki.