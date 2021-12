Warmia odrywa się od Mazur

Powiedzieć, że Mazury są przereklamowane to na pewno przesada. Chodzi raczej o to, żeby wydobyć Warmię spod mazurskiego buta. I promować ją jako samodzielny, turystyczny byt.

I to się już dzieje dzięki kapitalnej inicjatywie jaką jest "Szlak Świętej Warmii". Warmia powoli wychodzi z cienia Mazur, jak to ujął Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, a zatem najbardziej warmińskiego z warmińskich miast nie ujmując nic oczywiście Fromborkowi, Braniewu czy Dobremu Miastu.

Dlatego mocno trzymam kciuki za "Szlak Świętej Warmii" i bardzo mnie cieszy, że niedawno powstało Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii, który dla wspólnego dobra powołali przedstawiciele 33 powiatów, miast i gmin warmińskich. Na jego czele stanął Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Szlak i to czym go obudowują jego twórcy (jak choćby sublimat winny Mikołaja Kopernika) dowodzą, żekiedy się chce, to można. Myślę, że Kopernik byłby z Was dumny.

Igor Hrywna