Druga rocznica wykrycia pierwszych przypadków COVID-19 w Wuhan. W Polsce ponad 25 tys. zakażeń, niemal 900 na Warmii i Mazurach

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia dotyczą województw:

- mazowieckiego (4270),

- śląskiego (3361),

- wielkopolskiego (2308),

- małopolskiego (2255),

- dolnośląskiego (2070),

- kujawsko-pomorskiego (1490),

- łódzkiego (1417),

- pomorskiego (1407),

- zachodniopomorskiego (1393),

- lubelskiego (1033),

- podkarpackiego (907),

- warmińsko-mazurskiego (899),

- opolskiego (833),

- lubuskiego (660),

- świętokrzyskiego (639),

- podlaskiego (469).

Jak dodano, 165 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z danych podanych przez resort zdrowia wynika, że ostatniej doby z powodu COVID- 19 zmarło 135 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 367 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła w sobotę do 3 649 027, z czego 85 630 osób zmarło. Wyzdrowiało dotąd 3 116 875 osób.

Przypomnijmy, że w grudniu 2019 roku w chińskim mieście Wuhan ludzie zaczęli masowo chorować na nieznane zapalenie płuc, co doprowadziło do przeciążenia miejscowej służby zdrowia. W ciągu dwóch lat nowa choroba, nazwana później COVID-19, dotarła do prawie wszystkich krajów świata i zabiła już ponad 5,2 mln ludzi.