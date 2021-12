Powstało Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii

Myślę, że Warmia zabłyśnie na mapie Polski i wyjdzie z cienia Mazur — mówił burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski, który rozpoczął to wyjątkowe spotkanie, na którym przy tym samym stole zasiedli także: prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, starosta olsztyński Andrzej Abako, starosta lidzbarski Jan Harhaj oraz starosta braniewski Karol Motyka.

Spotkanie rozpoczęto od odśpiewania hymnu Warmii. Następnie goście obejrzeli filmy, które ukazują piękno Warmii.

— To piękno trzeba pokazać Polsce i Europie — powiedział Andrzej Abako. Wspomniał, że od dawna samorządowcy zastanawiali się w jaki sposób promować Warmię.

To właśnie te rozważania i rozmowy doprowadziły do wczorajszego spotkania i inicjatywy, by założyć Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów - Szlak Świętej Warmii. Jego celem jest nie tylko promowanie Szlaku Świętej Warmii, ale też wzajemne wspieranie się jej członków w rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturowym, a także dbanie o rozwój małej i średniej przedsiębiorczości oraz technologii energooszczędnych, czy ochrona środowiska naturalnego Warmii.

Członkowie założyciele nie zapominają o ochronie zabytków, dziedzictwa historycznego, edukacji, kultury, sportu, turystyki i zdrowia. Do celów, które stowarzyszenie sobie stawia, wpisano też między innymi rozwój obszarów wiejskich. W planach ma także utworzenie Obszaru Strategicznej Interwencji dla Warmii.

W prezentacji, przygotowanej dla uczestników wczorajszego spotkania, podkreślano między innymi to, że "turysta dedykowany Warmii jest inny od turysty dedykowanego Mazurom".

Typowi turyści dla Mazur to głównie rodziny, które cenią sobie sporty wodne, takie jak: żagle, kajaki, skutery wodne, lub też wędkarze, albo przyjezdni nastawieni na rozrywkę. Często wykorzystują jeden obiekt przez cały pobyt.

Natomiast turyści na Warmii, to rodziny lubiące aktywność sportową połączoną ze zwiedzaniem, senior, pielgrzym religijny, turysta wędrujący: pieszy, rowerowy, czy konny, ale też z zainteresowaniami historią, który lubi zwiedzać zabytki. Tutaj też często pojawiają się osoby, które cenią sobie dziedzictwo kulinarne Warmii. To najczęściej turysta weekendowy, który często zmienia miejsce pobytu.

Ewa Lubińska