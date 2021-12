Dlaczego Lotnisko Chopina cieszy się taką dużą popularnością?

Podczas podróży do różnych krajów ogromną rolę odgrywa komfort, w jakim przemieszczamy się między miastami, szczególnie jeśli chodzi o loty samolotem. Bywają one bardzo długie lub ekstremalnie krótkie, z przesiadkami lub bezpośrednie, ale zawsze spędzamy jakiś czas na lotnisku i poruszamy się po jego terenie. Analizując badania opinii miłośników latania samolotami, możemy stwierdzić, że port lotniczy im. Fryderyka Chopina jest jednym z ulubionych.

Lotnisko Chopina to miejsce, z którego wylatują samoloty do najbardziej egzotycznych zakątków świata, na różne kontynenty i do naszych bliskich sąsiadów. Aby sprawdzić, jak oceniane jest przez osoby, które tutaj rozpoczynają swoją podróż lub przesiadają się na inne połączenia, zadano kilka pytań respondentom korzystającym z usług FRU.PL. To dostawca połączeń krajowych i międzynarodowych, który w swojej ofercie ma również wyloty z lotniska w Warszawie.

Lotnisko Chopina zostało uznane za najczystsze i świetnie oznakowane

W sondażu przeprowadzonym wśród klientów portalu rezerwacji biletów FRU.PL Lotnisko Chopina zostało wskazane jako najczęściej przez nich wybierane. Korzysta z niego aż 39,3% zapytanych, co stanowi imponujący wynik. Kolejne w rankingu było lotnisko w Katowicach (otrzymało 12,5% wskazań) oraz w Krakowie i Modlinie (oba po 10,7%). Klienci mogli oceniać wybrany przez siebie port lotniczy ze względu na najważniejsze dla podróżujących parametry, takie jak na przykład estetyka, poziom czystości, uprzejmość personelu, poziom skomunikowania z najbliższym miastem, parking oraz liczba punktów usługowych i gastronomicznych. Pełen raport z sondażu można znaleźć na stronie: https://blog.fru.pl/polskie-lotniska-co-sadza-o-nich-nasi-uzytkownicy/

Lotnisko w Warszawie zostało najwyżej ocenione pod względem czystości i estetyki. Port lotniczy Szczecin-Goleniów, który pod tym względem wypadł najgorzej, ma dużo do poprawy, gdyż wskazywany jest jako miejsce, gdzie niezbyt dba się o czystość, w dodatku źle skomunikowane z samym Szczecinem.

Międzynarodowy port lotniczy im. Fryderyka Chopina istnieje od 1934 roku i od tego czasu przeszedł wiele zmian i modernizacji. Nieustannie się rozwija, czego dowodem jest choćby niedawne wprowadzenie bramek do samodzielnej odprawy pasażerów posługujących się paszportami biometrycznymi. Dla pytanych użytkowników strony FRU.PL znaczenie mają również wyraźne oznaczenia na terenie terminali.

Obsługa oraz komunikacja z centrum

Warszawa to miasto, które tętni życiem, co widać nawet na lotnisku. Klienci FRU.PL wskazali, że port lotniczy im. Fryderyka Chopina jest miejscem, gdzie można liczyć na uprzejmość obsługi, pomoc w odprawie i sprawne udzielanie informacji. Chwalone jest też za świetne połączenie z centrum stolicy, co ma znaczenie dla osób podróżujących w celach biznesowych.

Odpowiadający na pytania mieli również kilka sugestii, co można poprawić – większość z nich dotyczyła niewystarczającej liczby miejsc parkingowych i wysokich kosztów pozostawienia auta na parkingu. Podróżni skarżyli się też na skromną ofertę gastronomiczną i niewielką ilość miejsc do odpoczynku między lotami. To jednak aspekty, które nie utrudniają samej podróży i mogą zmieniać się w ciągu kolejnych miesięcy.