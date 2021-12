Pandemia nie oszczędza uniwersytetu w Olsztynie. Ponad tysiąc studentów jest na nauczaniu zdalnym

— Uniwersytet nie zapewnił mi odpowiedniej ochrony przed zakażeniem koronawirusem, przez co zachorowałem. Od choroby minęły dwa tygodnie, jednak do teraz zmagam się z brakiem smaku, zapachu i ogólnym osłabieniem. Zdecydowanie wolałbym wrócić na nauczanie zdalne, tak jak w poprzednim roku akademickim. Wtedy czułbym się zdecydowanie bezpieczniej — napisał do nas student UWM, który studiuje na wydziale humanistycznym. Chciał zachować anonimowość.

Zapytaliśmy UWM o statystki zachorowań. — W ciągu ostatnich 7 dni (od 25 listopada) zarejestrowano na uniwersytecie 63 przypadki zachorowań wśród studentów i doktorantów, a 214 osób odbywało nałożoną kwarantannę lub podjęło samoizolację — mówi Wioletta Ustyjańczuk z UWM. — Z uwagi na zarejestrowane zachorowania w ciągu ostatnich 7 dni (od 25 listopada) kształcenie w trybie zdalnym realizowało średnio 1010 osób (47 grup studenckich) — dodaje.

Na coraz gorszą sytuację na UWM zwraca również uwagę Janusz Dzisko, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologidznej w Olsztynie. Jego zdaniem za mało się szczepimy i nie podchodzimy do reżimu sanitarnego z należytą ostrożnością.

— Jeżeli co trzecia próbka jest dodatnia, to znaczy, że tego wirusa w otoczeniu jest dużo, że jest w każdym środowisku. Wirus nas otoczył — mówi Janusz Dzisko. — Jeżeli sytuacja się pogorszy, to na pewno bez obostrzeń się nie obejdzie, ale tu decyzję podejmuje minister zdrowia.

Obecnie 230 szkół w regionie pracuje w trybie hybrydowym, z tego 7 szkół przeszło na nauczanie zdalnie. Coraz trudniejsza sytuacja epidemiczna jest na UWM. — Liczba zakażeń zaczyna tam rosnąć — dodał Dzisko.

Przypomnijmy. UWM wprowadził trzy stopnie zabezpieczeń przeciwko COVID-19: żółty, pomarańczowy i czerwony. Uczelnia cały czas monitoruje sytuację epidemiczną wśród studentów i pracowników uczelni. Dział kadr posiada informacje o pracownikach przebywających na kwarantannie, a prorektor ds. studenckich otrzymuje raporty dotyczące studentów. Władze UWM zapowiadają, że będą reagować na zmieniającą się sytuacją związaną z pandemią.

Obecnie studenci muszą nosić maseczki, dezynfekować ręce i zachowywać dystans. Sale, w których są prowadzone zajęcia, muszą być wietrzone, a większe grupy muszą mieć zajęcia w dużych aulach.

W przypadku wykrycia covid-19 w danej grupie zajęciowej dziekan może podjąć decyzję o skierowaniu części studentów na nauczanie zdalne.

Obecnie na UWM obowiązuje żółty, najniższy stopień zagrożenia epidemiologicznego i obostrzeń z tym związanych.

Karol Grosz