Zielony Olsztyn walczy o nowe pomniki przyrody w mieście. Wnioski są na etapie procedowania

Grupa aktywistów ekologicznych spod szyldu Zielonego Olsztyna zgłosiła 23 wnioski o nowe pomniki przyrody na terenie miasta. Obecnie w granicach administracyjnych miasta znajdują się 32 oficjalnie chronione drzewa. Ich zdaniem, to zdecydowanie za mało.

Aktywiści Zielonego Olsztyna uważają, że w "mieście ogrodzie", którym ma być stolica Warmii jest zdecydowanie za mało pomników przyrody. Dla porównania przytaczają Rzeszów, miasto o podobnej liczbie mieszkańców do Olsztyna. W podkarpackim mieście znajdują się 62 pomniki przyrody, czyli prawie dwa razy więcej niż w Olsztynie, który oficjalnie chroni 32 drzewa.

— Dlatego w maju tego roku zaprosiliśmy mieszkańców Olsztyna do zgłaszania drzew, którym należałoby nadać dumne miano pomnika przyrody — mówi Anna Dziekońska z Zielonego Olsztyna.

I dodaje: W ciągu 2 tygodni otrzymaliśmy kilkadziesiąt propozycji i był to wspaniały dowód na to, że wiele osób docenia duże i dostojne drzewa rosnące w ich otoczeniu.

Aktywiści zapewniają, że wszystkie zgłoszenia zostały dokładnie zweryfikowane pod kątem gatunku, wymiarów, lokalizacji, wartości przyrodniczej oraz znaczenia dla lokalnej społeczności. Fachowej pomocy na tym etapie udzieliła olsztyńska Fundacja Nexus mająca w swoim składzie specjalistę w tym zakresie.

— Teraz nadszedł czas na złożenie oficjalnych dokumentów w Urzędzie Miasta. W sumie są to 23 wnioski. 21 z nich dotyczy pojedynczych drzew, a 2 zgłoszenia dotyczą alei drzew — opisuje Bogusława Budna, aktywistka działająca w Zielonym Olsztynie — Propozycje mieszkańców napływały praktycznie z całego miasta i dzięki temu jest szansa na pomniki przyrody nie tylko na Zatorzu czy w Śródmieściu, ale także na Nagórkach, nad Jeziorem Długim czy na Dajtkach.

Aktywiści Zielonego Olsztyna zwracają uwagę na fakt, że, troska o duże i stare drzewa ma szczególne znaczenie na terenie miasta. Według nich jest to istotny element tzw. zielonej infrastruktury, która osłabia negatywne skutki zmian klimatycznych (np. intensywne nasłonecznienie, gwałtowne ulewy), służy oczyszczaniu powietrza, utrzymuje bioróżnorodność (stanowi naturalne środowisko życia wielu gatunków), poprawia estetykę przestrzeni, a także bardzo często nadaje wyjątkowy charakter danej lokalizacji.

Dwadzieścia trzy wnioski, każdy zawierający oddzielną propozycję pomnika przyrody zostały złożone w Urzędzie Miasta 19 listopada. Sprawdziliśmy, czy urzędnicy zajęli się już sprawą.

— Po prawie dwóch tygodniach od złożenia wniosków nadal nie mamy żadnego odzewu — mówi Anna Dziekońska w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską" — Pozostaje nam czekać i liczyć na pozytywny rozwój wydarzeń.

Zwróciliśmy się więc do radnego Łukasza Łukaszewskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Olsztynie.

— Na tą porę (2 grudnia - red.) wnioski jeszcze do nas nie trafiły. Posiedzenie Komisji jest zaplanowane na przyszły tydzień, więc pewnie sprawa zostanie nam przedstawiona po niedzieli — mówi przewodniczący Komisji Łukasz Łukaszewski w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską" — Jeśli wnioski do nas trafią, z pewnością chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli Wydziału Środowiska, aby pomogli nam ustalić czy zgłoszone drzewa kwalifikują się jako pomniki przyrody. Zapewniam jednak, że jeśli wszystkie formalności i sprawy proceduralne będą spełnione, jesteśmy jak najbardziej "za" ochroną przyrody w mieście i wpisywaniu starych drzew na listę pomników przyrody. Podsumuję to krótko: jeszcze nikomu w tej sprawie nie odmówiliśmy, i nie sądzę, żeby inaczej było w tej sprawie — komentuje Łukasz Łukaszewski, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Aktywiści Zielonego Olsztyna zwracają uwagę na fakt, że pomniki przyrody, które zostały zgłoszone znajdują się prawie w całym mieście: od Nagórek po same Zatorze i Osiedle Podleśna. Anna Dziekońska w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską" zapewniła, że dalej będą podnosić ekologiczne tematy związane w miastem, również o nowe pomniki przyrody.

Wszystkie pomniki przyrody, które zostały zgłoszone zostały dokładnie opisane przez ekspertów. Aktywiści załączyli również zdjęcia obiektów i mapy, które wskazują na położenie "kandydata" na pomnik przyrody.

Jednym ze zgłoszonych drzew jest wiekowa lipa na Tracku, która rośnie nieopodal redakcji "Gazety Olsztyńskiej".

1.Przedmiot ochrony: Lipa drobnolistna

2.Opis pomnika:

a) gatunek: Lipa drobnolistna

b) obwód pierśnicy: 560cm

c) stan zdrowotny i zauważone obrażenia: drzewo w dobrej kondycji, nie zauważono żadnych obrażeń

d) wymagane zabiegi ochronne: brak

e) inne uwagi: prawdopodobnie drzewo o najpotężniejszym pniu w całym Olsztynie; stanowi walor turystyczny miasta

Karol Grosz

k.grosz@gazetaolsztynska.pl

