Śmierć Izabeli z Pszczyny: Poznaliśmy wyniki kontroli NFZ

Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczął kontrolę w szpitalu powiatowym w Pszczynie 2 listopada. Sprawdzana była prawidłowość realizowania umów z NFZ w trzech obszarach. Pierwszy dotyczył organizacji, sposobu realizacji, jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do pacjentki. Drugi zabezpieczenia obsady medycznej (lekarzy i położnych) wymaganych do realizacji świadczeń w oddziale ginekologiczno-położniczym oraz oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Trzeci natomiast dotyczył prawidłowości i rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej.

Kontrola dotyczyła dni 21 i 22 września 2021 roku, w których 30-letnia Izabela przebywała w szpitalu i kiedy zmarła. Zakończyła się 30 listopada.

— Zaraz po doniesieniach medialnych w sprawie śmierci pacjentki w szpitalu w Pszczynie wszczęliśmy kontrolę doraźną w placówce. Kontrola dotyczyła realizacji świadczeń medycznych, jakości opieki nad pacjentką, zabezpieczenia odpowiedniej kadry medycznej oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Kontrola stwierdziła liczne nieprawidłowości, dlatego nałożyliśmy na placówkę karę w wysokości prawie 650 tysięcy złotych — przekazał Filip Nowak, prezes NFZ.

Rażące nieprawidłowości stwierdzono w sposobie realizacji i jakości udzielonych pacjentce świadczeń. Kontrolerzy NFZ odtworzyli na podstawie dokumentacji medycznej przebieg zdarzeń podczas pobytu pacjentki w szpitalu.

Ponadto w związku z wątpliwościami co do przebiegu hospitalizacji, NFZ zwrócił się do Konsultanta Krajowego w dziedzinie perinatologii prof. Mirosława Wielgosia. Po uzyskaniu tej opinii stwierdzono, że postępowanie zespołu medycznego nie spełniało kryterium należytej staranności oraz nie zapewniało standardu bezpieczeństwa zmarłej pacjentki - zwłaszcza co do czasu podjęcia decyzji o rozwiązaniu ciąży, które - zgodnie z ustaleniami kontroli - nastąpiło zbyt późno.

Personel nie reagował adekwatnie do objawów klinicznych pacjentki, które wskazywały na rozwijający się wstrząs septyczny. Stwierdzono również m.in. brak stałego monitorowania stanu pacjentki oraz zlecenia koniecznych dodatkowych badań kontrolnych.

Wstępnie o wynikach kontroli mówił 30 listopada minister zdrowia Adam Niedzielski na antenie TVN24, wskazując na błąd medyczny.

— Tak, rzeczywiście jest wynik kontroli NFZ, gdzie konsultant krajowy został poproszony o zweryfikowanie i ocenę tej sytuacji, no i niestety wypada to kiepsko dla zespołu, który tam pracował — mówił szef resortu zdrowia.

Szpital powiatowy w Pszczynie musi zapłacić karę w wysokości blisko 650 tys. złotych, na którą składa się maksymalna kara z tytułu nie zachowania należytej staranności w opiece nad pacjentką i około 32 tys. złotych z tytułu niewłaściwego prowadzenia dokumentacji medycznej.

mw