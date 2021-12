Wybuch bomby lotniczej w Monachium

Do wybuchu doszło niedaleko dworca głównego w Monachium, dokładnie w okolicach mostu Donnersberger Brucke. Eksplodowała ważąca 250 kilogramów bomba z czasów II wojny światowej. Doszło do tego podczas prac wiertniczych na budowie należącej do kolei. Fala ciśnienia po wybuchu była tak mocna, że uszkodzone zostały samochody i budynki w promieniu 250 metrów od miejsca zdarzenia.

— Stara bomba lotnicza eksplodowała w pobliżu ruchliwego głównego dworca kolejowego w Monachium w środę, raniąc trzy osoby — poinformowała monachijska policja.

Dworzec w Monachium całkowicie zamknięto. W akcji bierze udział ok. 50 pojazdów służb ratunkowych - policji oraz straży oraz helikopter policyjny. Na miejscu są również saperzy.