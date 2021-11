Lodowego szaleństwa już czas!

Rozpoczynający się sezon będzie nieco inny w porównaniu z minionymi. Ze względu na modernizację Uranii zaprosimy mieszkańców i gości naszego miasta na dwie tafle (zamiast dotychczasowych trzech).

Pierwsza z nich - o wymiarach 40x30 m - zostanie uruchomiona już w środę (1 grudnia) przy ul. Jeziołowicza 4. Tradycyjnie już przez dwa dni z lodowiska będzie można korzystać gratis.

- Łyżwy to przecież radość z rekreacji na świeżym powietrzu i czerpanie satysfakcji z udanych ewolucji na tafli lodowej - zachęca Zbigniew Szymula z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. - To także zabawa dla każdego i w każdych konfiguracjach: samotnie, w gronie znajomych czy rodzinnym! I zawsze z uśmiechem na twarzy!

W najbliższych dniach będzie można zacząć korzystać także z drugiego, kameralnego lodowiska w CRS Ukiel. Oba obiekty zostały zbudowane od podstaw, w obu przypadkach za właściwą temperaturę chłodzenia odpowiadają agregaty.

Lodowisko przy ul. Jeziołowicza będzie czynne między 10:00 a 22:00. Mogą z niego korzystać zarówno indywidualni wielbiciele jazdy na łyżwach, jak i grupy.

- Zachęcamy do korzystania z obiektu szkoły publiczne zlokalizowane na terenie Olsztyna - dodaje Zbigniew Szymula. - Przy okazji zajęć wychowania fizycznego, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00, wstęp na lodowisko jest bezpłatny.

Z lodowiska mogą też korzystać kluby sportowe i grupy hokejowe. W takim przypadku godziny dostępności obiektu mogą ulec zmianie.

*** Najważniejsze informacje o lodowisku przy ul. Jeziołowicza 4:

- czynne: codziennie w godz. 10:00-22:00; wejścia o pełnych godzinach, ostatnie wejście o 21:00,

- jednostka jazdy: 45 min,

- cennik: 10 zł (bilet normalny) i 7,50 zł (bilet ulgowy),

- karnet na 10 wejść: 90 zł (normalny) i 65 zł (ulgowy).