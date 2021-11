Dalsza ocena OBO

Olsztyński Budżet Obywatelski trwa praktycznie bez przerwy. Przygotowanie zasad, zgłaszanie projektów, ich ocena, głosowanie, ocena konsultacji, realizacja i... wszystko od początku.Nie inaczej jest z IX edycją tych wyjątkowych konsultacji. Właśnie jesteśmy na etapie oceny przebiegu przedsięwzięcia.- To czas, gdy wysłuchujemy opinii olsztynian w zakresie całego procesu - mówi Katarzyna Zarecka z Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Olsztyna. - Ten etap OBO składa się z kilku działań. Najbliższym będą specjalne warsztaty.Ich celem jest zebranie opinii na temat roli OBO oraz przebiegu tegorocznych konsultacji. Odbędą się zdalnie 6 grudnia (poniedziałek) między 17:30 a 18:30. Poprowadzi je Radosław Sierocki z Katedry Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.Aby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza [klik]. Link do spotkania zostanie wysłany na podany w formularzu adres elektroniczny.W IX edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili niemal 140 projektów. Do głosowania skierowanych zostało 96 z nich. W następnym roku zrealizowanych zostanie 36 wskazanych w głosowaniu - 30 osiedlowych i sześć miejskich. zapisz się na warsztaty OBO ] [ wyniki OBO