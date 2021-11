Świątecznie na Targu Rybnym

To będzie doskonała okazja, by odnaleźć w sobie dziecięcą iskierkę beztroski. Rozgrzewająca i rozświetlająca ciemność zabawa odbędzie się tydzień przed świętami na olsztyńskim Starym Mieście.

- W przedświątecznym rozgardiaszu łatwo zapomnieć po co to wszystko, zgubić oddech i z rozpędu minąć to, co prawdziwie ważne - mówi Agnieszka Prusik z MOK Olsztyn. - Zbliżająca się impreza pozwoli nam wszystkim spotkać się ze sobą, ale również z tak potrzebną zabawą i z kojącą, przynoszącą wytchnienie sztuką.

W weekend 18 i 19 grudnia "Święta. Dobrze was widzieć!" na Targ Rybny oraz w okolice Sceny Staromiejskiej. Nie zabraknie doskonałych koncertów, ciekawych działań animacyjnych, gier, zawodów oraz oryginalnych instalacji artystycznych.

*** Sobota, 18 grudnia (17:00-21:30; Targ Rybny)

17:00 - Koncert bez zadęcia Orkiestry Akademickiej UWM

17:40 - Maja Zaborowska z Polskiej Ofensywy Muzycznej 2020

18:00-18:40 - Koncert zimowy na głos i skrzypce Agi Symołon i Roberta Bielaka

18:50 - Swingujące święta z Krystyną Durys z zespołem

20:15 - Koncert gwiazdy przedświątecznej, Ani Dąbrowskiej

*** Niedziela, 19 grudnia (11:00-17:15)

11:00 (start: Scena Staromiejska) - II Bieg Mikołajów / dystans: 5km, zapisy: superczas.pl

12:00 (Targ Rybny) - Pojedynek taneczny „Wirujący Keks, czyli mikołaje tańczą!”

12:30 (Scena Staromiejska) - Podsumowanie II Biegu Mikołajów, wręczenie medali i pucharów

13:00 (Targ Rybny) - Finał konkursu "Kolędowania czar"

14:00 (Targ Rybny) - Parada ulicami Starego Miasta "Kolędnicy-Wędrownicy", w wykonaniu A3Teatru

15:00 (Targ Rybny) - Śpiewnik kolędowy retro Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej

16:30 (Targ Rybny) - Zimowa kraina łagodności z Czerwonym Tulipanem

*** Dodatkowo przez cały czas trwania imprezy przedwigilijnej "Święta. Dobrze was widzieć!" na Starym Mieście znajdziecie instalacje artystyczne oraz ciekawe działania animacyjne:

- Instalacja artystyczna Wspólny Stół

Scena Staromiejska

- Wystawa plenerowa Zakładowej Choinki Czar (Targ Rybny)

- Akcja animacyjna Choinka Dobrych Słów (Targ Rybny)

- Lampiony przyjaźni: Na początku było Słowo (Targ Rybny)

- Gra terenowa Staromiejska Intryga (Targ Rybny)

