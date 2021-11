Ruszyło głosowanie na Inwestycję z perspektywą

Polska Agencja Prasowa postanowiła wybrać najciekawszą samorządową inwestycję współfinansowaną z Unii Europejskiej. Stolica Warmii i Mazur bierze udział w rankingu a do głosowania zgłoszone zostały: CRS Ukiel i olsztyńskie tramwaje.

- To nasze dwie flagowe inwestycje, z których jesteśmy bardzo dumni - podkreśla Prezydet Olsztyna, Piotr Grzymowicz.

- Wpłynęło do nas 158 zgłoszeń zawierających opis inwestycji, zapraszamy do głosowania - zachęca Małgorzata Kalinowska, koordynator projektu EuroPAP News.

Głosowanie potrwa do końca roku. Laureatów konkursu poznamy po Nowym Roku. Trzy inwestycje z najwyższą liczbą głosów nagrodzone zostaną statuetką „Inwestycja z perspektywą”, a zdobywcę pierwszego miejsca dodatkowo odwiedzi nasz reporter PAP z kamerą i udokumentuje zwycięskie przedsięwzięcie.