2 grudnia na drogach pojawi się 6 nowych znaków. Co oznaczają?

Od 2 grudnia na polskich drogach będziemy mogli zobaczyć nowe znaki. Będą one szczególnie przydatne dla tych, którzy korzystają z aut elektrycznych lub hybryd plug-in.

Zmiany dotyczą znaków drogowych informujących o punktach ładowania samochodów elektrycznych. Mogą być bardzo pomocne dla użytkowników elektryków. W przypadku, kiedy kierowca będzie się zbliżał do punktu ładowania auta, znak drogowy będzie symbolizował dystrybutor energii elektrycznej z napisem "EV". Dzięki temu kierowca będzie pewien, że może tam doładować prąd.

To powinno znacznie ułatwić ewentualne znalezienie miejsca, w którym będzie można uzupełnić energię w aucie ładowanym z wtyczką, co do tej pory bez specjalnej aplikacji było stosunkowo trudne. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez PSPA (Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych), aż 87 proc. Polaków uważa, że ma niewystarczającą wiedzę na temat lokalizacji punktów ładowania.

Co ciekawe, stosowany bedzie nowy skrótu do oznaczania miejsc przeznaczonych do parkowania oraz ładowania pojazdów elektrycznych. Dotychczasowe oznaczenie "EE" ma zostać zastąpione przez "EV" (od ang. "electric vehicle" — pojazd elektryczny), powszechnie stosowanym na świecie.

Ponadto pojawią się trzy znaki uzupełniające. Mają one zastosowanie na drodze ekspresowej w celu poinformowania kierowcy o zbliżającym się pasie wyłączenia, czyli zjazdu z drogi ekspresowej. Mają one kolor zielony.

Znane już dzisiaj podobne znaki (F-14a-c), których tło jest niebieskie, będą stosowane na autostradach.

Jakie nowe znaki pojawią się na drogach?

• D-23b — stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych,

• D-23c — punkt ładowania pojazdów elektrycznych,

• D — zbiorcza tablica informacyjna,

• F-14d — tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania,

• F-14e — tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania,

• F-14f — tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania.



Samochody elektryczne w Polsce

W Polsce zarejestrowanych jest 16 037 samochodów w pełni elektrycznych oraz 17 106 hybryd typu plug-in, co daje łączny wynik równy 33 143 sztuk. Ich liczba rośnie w bardzo dynamicznym tempie. To samo dotyczy liczby punktów ładowania.