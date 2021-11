Wniosek radnych PiS w sejmiku

Przypomnijmy. W ubiegłą środę olsztyński klub radnych PiS chciał, żeby porządek obrad sesji Rady Miasta został rozszerzony o dyskusję i głosowanie nad projektem uchwały wyrażającej poparcie dla polskich żołnierzy pełniących służbę na polsko-białoruskiej granicy. Wniosek jednak został odrzucony już podczas wstępnego głosowania radnych nad rozszerzeniem porządku obrad.

— Zdarza się tak, że jako Rada Miasta podejmujemy stanowiska w ogólnych sprawach, jednak takich, które dotyczą miasta. Stanowisko przygotowane przez klub PiS raziło nieprzygotowaniem. Tytułowali Aleksandra Łukaszenkę mianem prezydenta". Cały świat nie uznaje go jako prezydenta, jednak klub radnych PiS jak widać uważa inaczej. Takie bzdury zawarte w tym stanowisku wykluczyły je z wprowadzenia go do porządku obrad — mówi Robert Szewczyk, przewodniczący Rady Miasta w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską".

Z mojego punktu widzenia, to jeśli wojsko wykonuje swoją pracę na granicy, to w czym takie stanowisko miałoby pomóc? Czy ktoś potrzebuje deklaracji, że popiera Wojsko Polskie, które wykonuje tam swoją pracę.

Radny Szewczyk podsumowuje: — Nie twórzmy złudzenia konfliktu zbrojnego. Wiadomo, wszyscy jesteśmy za zabezpieczeniem granic, jednak musimy zważać na to, czym się zajmuje Rada Miasta.

Zapytany o sprawę radny z klubu PiS Radosław Nojman powiedział:

— To, że koalicja zarządzająca naszym miastem zablokowała de facto nasz projekt stanowiska, nie włączając go do porządku środowych obrad, jest w mojej ocenie skandaliczne. Zaproponowany przez kierowany przeze mnie klub PiS, tekst został wysłany do wszystkich radnych odpowiednio wcześniej, bo już w piątek, a nie na niecałe pół godziny przed sesją, jak to mają w zwyczaju kluby radnych: Platformy Obywatelskiej Nowoczesna Koalicja Obywatelska oraz Ponad Podziałami. Teraz w mediach pojawiają się uwagi co do treści. Tym bardziej można było je zgłosić właśnie podczas merytorycznej dyskusji nad tym projektem — mówi radny Nojman w rozmowie z Gazetą. — Niestety, skutecznie uniemożliwiono dopracowanie i przyjęcie stanowiska w tak bardzo ważnej sprawie. Po co w takim razie są sesje rady? Żeby bez dyskusji przyjmować to, co przedłoży nam prezydent Olsztyna lub koalicja zarządzająca? Dobitnie pokazuje to brak otwartości na dialog większości w radzie naszego miasta, w której wszyscy przecież reprezentujemy olsztynian.

Na granicy z Białorusią bezpieczeństwa Polski i Europy bronią również mieszkańcy Olsztyna i regionu. Są tam żołnierze 16 Dywizji Zmechanizowanej, WOT, policjanci. Nie wiem, jak teraz większość radnych będzie mogła im uczciwie patrzeć w oczy.

— Nie tylko ja uważam, iż w obecnej sytuacji naszym żołnierzom i funkcjonariuszom należy się każdy wyraz wsparcia i solidarności. Niestety, Rada Miasta Olsztyna już się wypowiedziała na ten temat, i to w bardzo negatywny sposób — podsumował.

Teraz radni wojewódzcy

Chociaż projekt przepadł w Radzie Miasta Olsztyna, nieco podobny mają przedstawić radni wojewódzcy PiS na dzisiejszej sesji sejmiku.

— Potwierdzam, że wpłynął do nas taki wniosek, jednak chcę również zaznaczyć, że mamy również drugi wniosek w tej tematyce, jednak złożony przez klub radnych Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym, moim obowiązkiem jest poddanie tych dwóch projektów pod głosowanie — mówi Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. — Jeszcze nie mogę powiedzieć jak będzie brzmiał projekt złożony przez Koalicję Obywatelską, jednak jutro zostanie w całości przeczytany i poddany pod głosowanie.

— Na najbliższej sesji dowiemy się, czy propozycja stanowiska Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wyrażenia wsparcia dla służb mundurowych chroniących integralności granic Rzeczypospolitej Polskiej zostanie włączona do programu sesji.

Stanowisko, przedłożone na konferencji prasowej Klubu Prawo i Sprawiedliwość 26 listopada, zostało w ustawowym terminie przesłane przewodniczącej sejmiku pani Bernardecie Hordejuk. Czy tak się stanie - zadecydują wszyscy radni.

Ufamy, że tam gdzie liczy się polska racja stanu, radni Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazuskiego przemówią zgodnym głosem.

Chodzi przecież o wspólne stanowisko, które jest podziękowaniem Straży Granicznej, Policji, żołnierzom Wojska Polskiego oraz wszystkim służbom mundurowym strzegącym granicy naszego państwa, będącej także wschodnią granicą Unii Europejskiej. Ci ludzie strzegą bezpieczeństwa kraju i Polaków. Są godni naszej wdzięczności — mówi radna Bożena Ulewicz z PiS.



Do tematu wrócimy.

Karol Grosz

k.grosz@gazetaolsztynska.pl