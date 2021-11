Premier Mateusz Morawiecki przedstawił tarczę antyinflacyjną. Obniżka akcyzy, VAT-u i podatku

— Proponujemy duży program obniżek podatków, żeby złagodzić skutki inflacji — poinformował 25 listopada na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, podając szczegóły tzw. tarczy antyinflacyjnej.

Jak powiedział premier, są trzy zasadnicze miejsca, które bolą Polaków. To ceny paliw, ceny energii oraz ceny żywności. W związku z tym rząd wprowadza:

— obniżkę cen paliw od 20 grudnia na pięć miesięcy. Wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE. Od stycznia do maja paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej i z opłaty emisyjnej. Może to dać obniżkę 28-30 groszy na litrze paliwa;

— obniżkę podatku VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 8 proc. w okresie od stycznia do marca 2022 roku;



— zniesienie akcyzy na energię elektryczną.

Jak dowodził na konferencji prasowej premier, nie tylko Polska ma problem z inflacją. Zmaga się z nią cała Europa. Dodawał, że inflację napędziła pandemia, a przede wszystkim różnego rodzaju pakiety pomocowe. Wspominał przy tym, że jego rząd obniżał i będzie obniżać podatki, a Polacy przekonają się o tym w najbliższym czasie, gdy 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać zmiany podatkowe wprowadzone w Polskim Ładzie.