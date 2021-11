Skontroluj swoje zdrowie z Galerii Warmińskiej!

Już tradycyjnie jesienią Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Olsztyn organizuje akcję „Zdrowie pod kontrolą”. To największe wydarzenie umożliwiające bezpłatne badania odbędzie się w najbliższą sobotę 27 listopada w Galerii Warmińskiej. Warto skorzystać z tej wyjątkowej oferty profilaktyki zdrowotnej.

Do Galerii Warmińskiej powraca ulubiona i wyczekiwana przez mieszkańców Olsztyna akcja „Zdrowie pod kontrolą”. W ubiegłym roku ze względu na sytuację epidemiczną jesienna edycja odbyła się jedynie w formule online.

„Akcja ‘Zdrowie pod kontrolą’ w Galerii Warmińskiej od początku istnienia cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Nic dziwnego, bo zdrowie jest najważniejsze, jednak okres pandemii uświadomił nam jego wartość jeszcze bardziej. Niestety w tym czasie wielu z nas z powodu ograniczonego dostępu do lekarza, do badań lub ze strachu odłożyła wizytę u lekarza. Dlatego tym bardziej zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej możliwości kontroli stanu swojego zdrowia” – mówi Natalia Tur, Regional Marketing Manager z NEPI Rockcastle.

Akcja „Zdrowie pod kontrolą” odbędzie się w najbliższą sobotę 27 listopada w godz. 11 – 17. W tym czasie w atrium na poziomie 0 w Galerii Warmińskiej będzie można skorzystać aż z kilkunastu różnych stanowisk medycznych, na których będą wykonywane bezpłatnie m.in. pomiary ciśnienia tętniczego krwi, pomiary glikemii, EKG oraz badania składu masy ciała. Będzie można także zasięgnąć porady dietetycznej oraz konsultacji farmaceutycznej. Odbędą się również badania okulistyczne (tablice Snellena, testy na daltonizm) oraz przeglądy stomatologiczne.

W ramach promocji profilaktyki onkologicznej dostępne będą natomiast stoiska, na których będzie można nauczyć się samobadania piersi i jąder oraz zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku kostnego.

W programie nie zabraknie nauki udzielania pierwszej pomocy i uwielbianego przez najmłodszych szpitala pluszowego misia, w którym dzieci – niemal jak w prawdziwym szpitalu - leczą lalki i pluszaki.

„Najbliższa sobota zapowiada się w Galerii Warmińskiej niezwykle atrakcyjnie. Zapraszamy wszystkich, dla których zdrowie to najważniejsza sprawa i tych, którzy z różnych przyczyn odkładali dotychczas ważne konsultacje” – zachęca Natalia Tur, Regional Marketing Manager z NEPI Rockcastle.