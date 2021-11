Mieszkania z umiarkowanym czynszem

— Krajowy Zasób Nieruchomości realizuje plan rządu Mateusza Morawieckiego w zakresie budownictwa społecznego. W Mrągowie chcemy budować mieszkania razem z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Karo” — powiedział w środę (24.11.2021) Arkadiusz Urban, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Do najważniejszych zadań KZN należy między innymi tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań i podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych. Krajowy Zasób Nieruchomości współuczestniczy w realizacji rządowego programu Mieszkanie Plus.

Swoje zadania KZN realizuje we współpracy z samorządami tworząc Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. W Polsce jest ich już kilkanaście. Jedna z nich (SIM-Północ) działa w naszym regionie. Tworzy ją kilkanaście samorządów z warmińsko-mazurskiego i jeden z pomorskiego.

— W sumie w warmińsko-mazurskim planujemy zbudowanie około 1000 mieszkań — mówił w Mrągowie prezes Arkadiusz Urban. — Powstaną tutaj dwa budynki z około 80 mieszkaniami — dodał. Stanisław Bułajewski, burmistrz Mrągowa nie wyklucza jednak, że miasto będzie chciało zbudować jeszcze jeden budynek.

W ramach spółki SIM KZN Północ mieszkania chcą zbudować między innymi Kolno (10 mieszkań), Nidzica (50 mieszkań) czy Ostróda (100 mieszkań).

Spółka ma zagwarantowane solidne podstawy finansowe. Jej łączny początkowy kapitał zakładowy to ponad 60 milionów złotych. Dodatkowo spółka może skorzystać z całego systemu instrumentów finansowych przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

— Cieszę się, że w naszym regionie pojawiła się nowa społeczna inicjatywa budowy społecznych mieszkań z umiarkowanymi czynszami. Dzisiejsze spotkanie to dobry przykład współpracy między stroną rządową i samorządową — powiedział Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski.

Umowę dotyczącą budowy mieszkań w Mrągowie podpisali 24 listopada Arkadiusz Urban (prezes KZN), Artur Chojecki (wojewoda warmińsko-mazurski), Stanisław Bułajewski (burmistrz Mrągowa) i prezes TBS „Karo” w Mrągowie Janusz Pabich.

— Krajowy Zasób Nieruchomości, to tzw. „bank ziemi” Skarbu Państwa. KZN, obejmując udziały w mrągowskim TBS „Karo”, przekazuje działkę o wartości prawie 2,5 miliona złotych, na której postawimy dwa bloki mieszkalne — wyjaśnia burmistrz Stanisław Bułajewski. — Budynki powstaną na osiedlu Mazurskim. Powierzchnia mieszkań będzie wahać się od 38 m2 do 60 m2.

Jak podkreślił burmistrz czynsze będą tam "umiarkowane", zgodnie ze wspomnianą zasadą, że są one przeznaczone, dla osób "nie mających zdolności kredytowej, ale mających czynszową". — Kryteria przydziału mieszkań każdy samorząd określa w swoim zakresie — podkreśla prezes Arkadiusz Urban.

— Chcemy, by mniej zamożni mrągowianie mieli szansę na własne mieszkanie i nie musieli zaciągać drogich, komercyjnych kredytów w bankach — wyjaśnia Janusz Pabich, prezes TBS Karo w Mrągowie.

Budowa mieszkań w Mrągowie powinno rozpocząć się w 2022 roku, a ostatecznie zakończenie inwestycji i przekazanie kluczy do lokali zaplanowano jesienią 2024 roku.