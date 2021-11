Od kiedy dostępne są promocje na Black Friday w Polsce?

Czarny piątek popularność w naszym kraju zyskał już dobrych kilka sezonów temu. Z roku na rok coraz więcej konsumentów czeka na ten dzień rabatów, a sklepy przygotowują niezmiennie ciekawe oferty. Polski Black Friday to już nie tylko jeden dzień promocji, ale również poprzedzające go mniejsze lub większe akcje w ramach np. Black Week. Kiedy produkty są w najlepszych cenach? Czy warto czekać do samego końca? Sprawdź porady, które pozwolą Ci znaleźć najlepsze okazje.

Kiedy zacząć poszukiwania promocji?

Jeśli w planach masz spore zakupy, przygotuj wcześniej listę rzeczy, które chcesz kupić. Pozwoli Ci to nie tracić czasu, kiedy nadejdą promocje. Przed piątkiem przejrzyj ofertę swoich ulubionych sklepów, może się okazać, że część rabatów już jest dostępna. Akcje typu Black Week, a nawet zniżki na kilka tygodni przed, stają się coraz bardziej popularne. Wiele sklepów informuje też wcześniej o swoich wyprzedażach. Nawet z kilku dniowym wyprzedzeniem pojawiają się na stronach specjalnie zakładki ze zniżkami na Black Friday. Przykładem może być Media Expert https://www.mediaexpert.pl/lp,black-Friday , który już rozpoczął świętowanie i ma wiele ciekawych i codziennie aktualizowanych rabatów. Zarówno w tym markecie elektronicznym, jak i w wielu innych znajdziesz nie tylko promocje obowiązujące w piątek, ale również obecnie aktualne przedsmaki tej największej wyprzedaży.

Gdzie sprawdzać oferty?

Nie chcesz tracić czasu na przeglądanie wielu stron internetowych w poszukiwaniu ciekawych ofert? Zajrzyj do internetowych porównywarek cen lub serwisów czy aplikacji z promocjami np. Pepper. Pozwoli Ci to przejrzeć zniżki z wielu sklepów w jednym miejscu. Dodatkowo możliwość ustawienia alertów lub dodania atrakcyjnych wyszukiwań do zakładek pomoże Ci znaleźć najbardziej atrakcyjne ceny. Warto także przejrzeć swój e-mail, wiele marek wysyła informacje o swoich promocjach właśnie w newsletterze. Czarny Piątek to idealny moment na szybkie przejrzenie ofert wysyłanych na Twój adres mailowy. Jeśli jesteś subskrybentem takich wiadomości, na pewno szybko uda Ci się znaleźć atrakcyjne rabaty. Często to właśnie osoby zapisane na listę mailingową mogą dostać informacje o zniżkach jako pierwsze.

Czy kupować z wyprzedzeniem?

Wiele firm kusi promocyjnymi cenami kilka lub nawet kilkanaście dni przed Black Friday. Wtedy rodzi się pytanie - czy jest sens czekać do piątku czy zrobić zakupy wcześniej? Jeśli również zastanawiasz się, czy to dobry moment na zakupy sprawdź, czy:

produkt jest bardzo popularny - w przypadku popularniejszych i często niedostępnych od ręki towarów warto nie czekać do ostatniej chwili. Za kilka dni faktycznie promocja na stronie może się zwiększyć, ale topowe modele, kolory czy rozmiary mogą już dawno być wyprzedane;

towar jest mniej popularny, a cena jest tylko minimalnie niższa - w tym przypadku możesz poczekać do Black Friday. Jeśli produkt jest przeceniony tylko 10 lub 15% na pewno nie sprzeda się tak szybko, jak ten za połowę ceny. Tym bardziej jeśli jest to standardowy model, który zwykle jest w różnych sklepach w dużych ilościach;

obniżono cenę o połowę - jeśli do Black Friday zostało jeszcze trochę czasu, a towar jest już w tak atrakcyjnej cenie lepiej zakupić go z wyprzedzeniem. Tego typu zniżki są zwykle najbardziej rozchwytywane, a szansa że produkt jeszcze bardziej zostanie przeceniony zanim się wyprzeda są w tym przypadku znacznie mniejsze.

nie jesteś pewien, czy chcesz coś kupić - jeśli produkt, który zobaczyłeś nie jest do końca tym co chcesz kupić zastanów się, czy to dobry moment. W przypadku np. ubrań lepiej wstrzymać się z decyzją. Kiedy po Black Friday będziesz żałować niekupienia tej rzeczy, pamiętaj, że przed Tobą jeszcze poświąteczne promocje;

dostałeś kupon rabatowy ze specjalną zniżką, a nie jesteś pewien czy w sklepie będą wtedy promocje większe od niej - w tym przypadku możesz poczekać do Black Friday, istnieje możliwość, że kupony będą się ze sobą łączyć, jeśli tak się nie stanie na pewno będziesz mieć możliwość skorzystania z tej atrakcyjniejszej zniżki.

Świętując Black Friday, pamiętaj, aby robić przemyślane zakupy i nie podejmować decyzji pochopnie. Skorzystaj z możliwości, jakie daje internet i sprawdzaj na bieżąco promocje w swoich ulubionych sklepach. Jeśli akurat planujesz zakupić coś stacjonarnie, zorientuj się wcześniej, jaka była regularna cena produktów, które chcesz nabyć. Pomoże Ci to realnie ocenić, czy pierwotna cena nie została sztucznie podwyższona, aby rabat był atrakcyjniejszy. Korzystając z okazji, warto również rozejrzeć się za świątecznymi podarunkami, która możesz wtedy upolować w okazyjnej cenie.