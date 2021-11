Podróż jachtem we Włoszech? To możliwe! Rezerwuj na 2022!

Kiedy wybrać się na jacht we Włoszech?

Decydując się na wynajem jachtu we Włoszech, trzeba wziąć pod uwagę tamtejszy klimat oraz temperaturę powietrza i wody. Nie lubisz upałów? Postaw na maj i wrzesień! Temperatura powietrza w tych miesiącach stanowi ok. 21-24 stopni Celsjusza. Warto pamiętać, że temperatura wody nie jest wysoka i waha się od 17 do 20 stopni w tym okresie. Jeśli jednak lubisz opalać się w słońcu jednocześnie mogąc schłodzić się w wodzie, to idealnym wyborem będą lipiec i sierpień, gdyż temperatura powietrza w tym okresie sięga 30 stopni Celsjusza, a wody — 23-24! Warto wtedy pomyśleć także o takich kierunkach, jak Sardynia, Sycylia czy południe Włoch, gdzie morze naprawdę zaskakuje!

Wiem gdzie, wiem kiedy, ale jak wyczarterować?

Czarter jachtu nie jest tak skomplikowany, jak może się to wydawać na pierwszy rzut oka. Wszystko, czego potrzebujesz, to internetowa wyszukiwarka jachtów YACHTIC.com! Wybierz kierunek, datę, załogę, typ jachtu i sprawdź dostępne modele. Możesz skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego, w którym wskażesz wyposażenie dodatkowe, rok jachtu, ocenę, operatora, nazwę, a także możliwość wynajęcia skippera. Jeśli będzie to Twój pierwszy czarter, konieczne jest skorzystanie z usług profesjonalnego skippera, który zapewni bezpieczeństwo na wodzie załodze. Żeby móc wyczarterować jacht bez skippera, jeden z członków załogi powinien posiadać patent żeglarski, uprawniający do samodzielnego pływania żeglugą.

Co zwiedzić we Włoszech na jachcie?

Archipelag La Maddalena, jeden z najpiękniejszych zakątków Włoch, znajduje się przy północnym wybrzeżu Sardynii. La Maddalena składa się z siedmiu wysp głównych oraz kilkudziesięciu mniejszych. Wszystkie wysepki archipelagu mogą pochwalić się pięknymi plażami i terenami naturalnymi, nietkniętymi przez człowieka. Najbardziej zamieszkanym miejscem jest wyspa Maddalena, nazywana stolicą archipelagu, która cieszy się popularnością wśród żeglarzy. Posiada marinę Cala Gavetta oraz kilka innych pięknych miejsc do cumowania: Cala Francesco, Porto Massimo, Capo Ferrari.

Wyspy Liparyjskie to grupa wysp wulkanicznego pochodzenia, które leżą na północ od Sycylii. Na wyspach archipelagu znaleźć można charakterystyczne czarne plaże, będące wynikiem częstych erupcji wulkanów, pozostałości po kraterach wulkanicznych oraz czynne wulkany. Największą wyspą archipelagu jest Lipari, który może pochwalić się niewielką przystanią Marina Corta, zamkiem otoczonym murami oraz katedrą św. Bartolomeusza. Będąc na wyspie obowiązkowa jest wycieczka czarnymi plażami na wschodnim wybrzeżu.