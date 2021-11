Tanio jak nigdy dotąd!

Już w najbliższy piątek 26 listopada rusza, największa w roku, rekordowa akcja rabatowa w Aura Centrum Olsztyna i Galerii Warmińskiej. Czarny Piątek (ang. Black Friday) to wyjątkowa okazja, żeby zrobić naprawdę dobre i duże zakupy za pół ceny. W tym roku właściciele sklepów w obu galeriach postanowili naprawdę zaszaleć! Niektóre rabaty i promocje sięgają aż 80% cen regularnych. Jeśli brak Ci motywacji, to najwyższy czas pomyśleć o zakupach świątecznych, nie zapominając też o prezentach dla siebie.

Od kilku lat w Polsce coraz większą popularnością cieszy się, znana od lat w USA, tradycja specjalnego dnia, zwanego największym świętem zakupów. Odbywa się w czwarty piątek każdego listopada, czyli tuż po amerykańskim Święcie Dziękczynienia. W tym roku przypada 26 listopada.

Aura Centrum Olsztyna oraz Galeria Warmińska w wielu przypadkach obniżone ceny oferują nie tylko w piątek, ale przez cały weekend, czyli 26-29 listopada. Niektóre sklepy planują podtrzymanie promocji jeszcze w poniedziałek. To prawdziwa gratka dla wszystkich smart shopperów, czyli tych, którym zależy na skorzystaniu ze specjalnych okazji.

„W tym roku właściciele sklepów w naszych galeriach zapewniają naszym klientom promocje, jakich można się spodziewać tylko w ten wyjątkowy weekend. Ceny produktów i usług obniżone będą średnio od 30-70%. Pojawią się także oferty z rabatem nawet 80%. Zachęcamy więc do odwiedzenia naszych centrów w najbliższych dniach. Będzie można zrobić zakupy świąteczne dla całej rodziny, a przy okazji wszystko dokładnie obejrzeć i dotknąć, poznać fakturę materiału i co ważne, przymierzyć” – mówi Natalia Tur, Regional Marketing Manager z NEPI Rockcastle.

Na zniżki rzędu 30% możemy liczyć w sklepach odzieżowych: Reporter Young , Big Star, Levi’s, Gatta, Orsay, Greenpoint, Deni Cler oraz Solar, a także w Kuck, Sport Deręgowski, Douglas i Jubi. Promocje wysokości 35% czekają na nas w sklepie fryzjersko-kosmetycznym Way to Beauty oraz w Vision Express w Aura Centrum Olsztyna i w Pumie w Galerii Warmińskiej.

Kolejna grupa sklepów oferuje obniżki 40-procentowe. Są to: New Tele (wszystkie rodzaje pokrowców), Organique, Prezencik i niedawno otwarty sklep z biżuterią Vezzi, a także znane marki odzieżowe, w tym obuwnicze: Tatuum, New Balance oraz Ecco. 45% rabatu na całą nową kolekcję otrzymamy w Femestage Eva Minge w Galerii Warmińskiej. W tym roku możemy liczyć też na zakupy za połowę ceny, m.in. w sklepach: New Yorker, Ochnik, Lancerto, Entra, Intersport oraz Yves Rocher. W Smoke wybrane produkty kupimy o 60% taniej.

Na tym jednak nie koniec. Przez cały weekend 26-29 listopada czekają na nas wyjątkowe oferty w cenach niższych aż o 70% na całą kolekcję zimową w Pretty One, a także na wybrane modele i produkty w Klimaty, Inglot, Regatta Made in G oraz w Yes. Absolutne rekordy promocyjne czekają na wszystkich klientów w Galerii Warmińskiej w Giacomo Conti (moda męska) – 75% na wybrany asortyment, w Świecie Zabawek (60-80%) oraz w sklepie z kultowymi zegarkami w Time Trend 80%.

„Wszystkich nas czeka wyjątkowy weekend i wspaniałe zakupy. Zadbajmy o święta już teraz i cieszmy się fantastycznymi okazjami” – dodaje Natalia Tur, Regional Marketing Manager z NEPI Rockcastle.

Sezam 2.0 z rabatami nawet do 50%

Przypominamy, że klienci Warmińskiej Aury, robiąc zakupy z okazji Black Friday, mogą także korzystać z programu lojalnościowego Sezam. Bezpłatna aplikacja na telefon SEZAM 2.0 umożliwia odwiedzającym zbieranie punktów za transakcje dokonane we wszystkich sklepach i lokalach usługowych na terenie galerii, a następnie ich wymianę na atrakcyjne prezenty. W ten sposób Galeria Warmińska i Aura Centrum Olsztyna nagradzają za zakupy! Wystarczy zeskanować paragon przy użyciu tej aplikacji i punkty naliczają się automatycznie. Zebrane punkty można wymieniać na nagrody dostępne w katalogu nagród, który jest na bieżąco aktualizowany. W związku z Czarnym Piątkiem wybrane nagrody są do zdobycia nawet za połowę punktów, np. szklanki do latte macchiatto za 1500 pkt, elektryczny młynek do kawy za 2600 pkt, zegarek damski Bering za 300 pkt. Każdy, niezależnie od wieku, płci czy upodobań – wybierze coś dla siebie!

Warmińska Aura #poprawsobienastrój