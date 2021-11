Antyszczepionkowcy z Europy protestowali przeciwko covidowym ograniczeniom

Dziesiątki tysięcy ludzi wyszło w miniony weekend na ulice wielkich europejskich miast. W ten sposób protestują przeciwko restrykcjom, które mają zmusić niechętnych, by zaszczepili się na koronawirusa.

Takiego natężenia złości wobec działań rządów na rzecz powstrzymania pandemii nie widziano od jej początku zimą ubiegłego roku. Antyszczepionkowcy wyszli na ulice wielu europejskich miast.

W Holandii pięciu policjantów zostało rannych i aresztowano dziesiątki demonstrantów, którzy wzniecali pożary i rzucali kamieniami w funkcjonariuszy. Protesty, które rozpoczęły się w Rotterdamie w piątek wieczorem, powtórzyły się w miastach i miasteczkach w całym kraju, a ich kulminacją była trzecia noc zamieszek w niedzielę.

W Belgii niezbędne były armatki wodne i gaz łzawiący, żeby stłumić protest. Płonęły też samochody.

W Austrii, gdzie wszedł w życie pełny lockdown na 10 lub 20 dni, a od lutego szczepienia mają być obowiązkowe, 40 tys. ludzi wyszło w sobotę na ulice Wiednia, a władze wysłały przeciwko nim 1300 policjantów. Niektórzy demonstranci nosili żółtą gwiazdę z napisem "nieszczepiony", co jest nawiązaniem do oznaczeń, jakie musieli nosić Żydzi podczas okupacji niemieckiej.

Tysiące ludzi maszerowało również przeciwko nakazom i ograniczeniom we Włoszech, Chorwacji, Irlandii Północnej i Szwajcarii.

We Francji, gdzie jeszcze latem wprowadzono obowiązek posiadania certyfikatu szczepienia, by wejść do zamkniętych publicznych pomieszczeń, protesty w dużej mierze wygasły. Jednak setki tysięcy wychodziły tam przez wiele tygodni na ulice zaraz po wprowadzeniu restrykcji, które przyniosły znaczny wzrost liczby zaszczepionych.