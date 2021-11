Komu awans, a komu spadek, czyli analiza tabeli 1 Ligi na półmetku sezonu

Rywalizacja na boiskach Ekstraklasy przybrała w tym sezonie dość zaskakujący obrót. Dlatego też kibice z wyjątkowo dużym zainteresowaniem śledzą informacje dotyczące meczów rozgrywanych w najwyższej klasie rozgrywkowej. Warto jednak dodać, że rywalizacja na zapleczu Ekstraklasy nabiera równie dużych rumieńców. Ponadto wielkimi krokami zbliża się półmetek sezonu, dlatego jest to dobry czas na pierwsze podsumowania. Które drużyny mogą w tym sezonie powalczyć o awans do Ekstraklasy, a komu grozi spadek do 2 Ligi? Jak obecnie wygląda układ sił w 1 Lidze?



Nie każdy zespół trafiający do Ekstraklasy może powtórzyć sukces Rakowa i z miejsca stać się ligową rewelacją. Niestety, awans do najwyższej klasy rozgrywkowej potrafi bardzo szybko oraz brutalnie zweryfikować faktyczny potencjał danej drużyny. Przez to na boiskach 1 Ligi występuje aktualnie kilka zespołów, które są kojarzone głównie z Ekstraklasą. Jednak na ten moment można podejrzewać, że to właśnie pomiędzy takimi „spadkowiczami” rozstrzygnie się walka o powrót do Szarża spadkowiczów, czyli która drużyna wróci do Ekstraklasy?Nie każdy zespół trafiający do Ekstraklasy może powtórzyć sukces Rakowa i z miejsca stać się ligową rewelacją. Niestety, awans do najwyższej klasy rozgrywkowej potrafi bardzo szybko oraz brutalnie zweryfikować faktyczny potencjał danej drużyny. Przez to na boiskach 1 Ligi występuje aktualnie kilka zespołów, które są kojarzone głównie z Ekstraklasą. Jednak na ten moment można podejrzewać, że to właśnie pomiędzy takimi „spadkowiczami” rozstrzygnie się walka o powrót do Ekstraklasy. Typy ekspertów i kibiców są kierowane w stronę kilku zespołów.

Obecnym liderem 1 Ligi jest Widzew Łódź, czyli drużyna, która w tym sezonie zanotowała świetny start. Seria ligowych zwycięstw zapewniła Widzewowi wyraźną przewagę nad najgroźniejszymi rywalami. Jednakże na półmetku sezonu podopieczni Janusza Niedźwiedzia zdają się zaliczać mały regres formy. Dość powiedzieć, że w ostatnich 4 meczach piłkarze Widzewa zdołali zdobyć jedynie 2 punkty. W minionej kolejce zanotowali również dotkliwą porażkę 4:0 w wyjazdowym meczu przeciwko Podbeskidziu. Czy jest to zwiastun nadchodzącego kryzysu?

Jeżeli taki kryzys ma dotknąć piłkarzy Widzewa, byłby on zarazem szansą dla zespołu z Legnicy. Miedź traci obecnie do Widzewa tylko 2 punkty przy zaległym meczu. Oznacza to, że ewentualne zwycięstwo w tym spotkaniu pozwoli dolnośląskiemu zespołowi na objęcie prowadzenia w ligowej tabeli. Tym samym po 3-letniej przerwie piłkarze Miedzi mogą wywalczyć powrót do Ekstraklasy.

Na ewentualne potknięcia Widzewa i Miedzi czekają także inne zespoły z czołówki, takie jak: Arka Gdynia, Korona Kielce oraz Podbeskidzie Bielsko-Biała.



Komu grozi spadek do 2 Ligi?

Zupełnie inne nastroje panują wśród kibiców Zagłębia Sosnowiec, Górnika Polkowice oraz GKS-u Jastrzębie. Wszystkie wymienione drużyny zdobyły do tej pory tylko 12. ligowych punktów. Ten mizerny dorobek sprawia, że znajdują się one w strefie spadkowej.

Do niedawna w tej strefie znajdował się także Stomil Olsztyn. Jednak wygrane w dwóch ostatnich meczach sprawiły, że podopieczni Adriana Stawskiego awansowali na 14. lokatę. W jednym z tych spotkań Stomil pokonał drużynę Puszczy Niepołomice, która notuje wyraźny spadek formy. Na ten moment Puszcza z dorobkiem 15. punktów znajduje się tuż nad strefą spadkową. To zaś oznacza, iż każda z wymienionych ekip będzie musiała walczyć o pozostanie w 1 Lidze.

