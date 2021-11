W EŁKU STAWIAMY NA INNOWACYJNOŚĆ I MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Ważny jest dla nas wieloaspektowy rozwój miasta, dlatego realizujemy szereg działań z zakresu infrastruktury, oświaty, kultury czy pomocy społecznej. Ale miasto to również przedsiębiorcy, mniejsze i większe firmy. Staramy się wspierać realizację innowacyjnych pomysłów, a także młodych i przyszłych przedsiębiorców.

— Doskonałym miejscem dla biznesu na każ-dym etapie działalności, tj. od start-upów do stabilnych firm, jest Park Naukowo-Technologiczny w Ełku. Park zapewnia podstawowe elementy funkcjonowania, takie jak przestrzeń biurową, produkcyjną czy też laboratoryjną, a także profesjonalne doradztwo i preferencyjne stawki dzierżawy lokali, z których chętnie korzystają szczególnie młode firmy. W PNT stworzyliśmy m.in. takie narzędzie jak konkurs „Twój start-up – Twoja przyszłość”. Stwarza on szansę zaprezentowania pomysłów wszystkim, którzy szukając kreatywnych rozwiązań w życiu codziennym, widzą potrzebę np. wypełnienia niszy rynkowej nowymi funkcjonalnościami aplikacji mobilnych. W tym roku z myślą o uczniach szkół ponadpodstawowych stworzyliśmy też nową kategorię, czyli „Begginers”. Daje ona możliwość rozwoju tym, którzy jeszcze się ucząc, mają oryginalne pomysły na aplikacje i rozwiązania technologiczne. Mamy nadzieję, że wspomagając realizację pasji, uda nam się wdrożyć na świetne pomysły m.in. młodych, przedsiębiorczych ludzi — powiedział Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku.

„TWÓJ START-UP – TWOJA PRZYSZŁOŚĆ” – CO TO TAKIEGO?

To konkurs organizowany przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, w którym pomysł na innowacyjną, kreatywną i użyteczną aplikację mobilną mogą zgłosić osoby, których życie społeczno-gospodarcze toczy się w Ełku. Do udziału w konkursie po raz pierwszy została zaproszona także młodzież z ełckich szkół ponadpodstawowych (wiek 18+). Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy mieć oryginalny pomysł na aplikację mobilną i zgłosić go do 29 listopada do PNT.

Tematyka aplikacji może być dowolna, ponieważ nie ma ograniczeń tematycznych. Dla autorów najlepiej ocenionych pomysłów przewidziane zostały nagrody pieniężne w wysokości od 2 tys. zł do 5 tys. zł. Będzie można skorzystać także z doradztwa biznesowego, start-upowego i technologicznego oraz nawiązać współpracę z partnerem strategicznym konkursu, tj. ITM Software House.

Więcej informacji na www.technopark.elk.pl, odwiedź także www.investin.elk.pl