— Dziś celem jest Polska, jutro będą to Niemcy, Belgia, Francja czy Hiszpania — powiedział w niedzielę w specjalnym wystąpieniu skierowanym do narodów europejskich premier Mateusz Morawiecki.

Premier, który mówił w języku angielskim, podkreślił, że wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy to nie jest zwykły kryzys migracyjny. — To kryzys polityczny stworzony w określonym celu. Jest nim destabilizacja sytuacji w Europie — stwierdził. I dodał: Polska zrobi wszystko, by powstrzymać zło. Nie damy się szantażować.