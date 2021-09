[AKTUALIZACJA] Pół Olsztyna nie ma wody

Dostawa wody została wstrzymana na Jarotach, Osiedlu Mazurskim, Nagórkach i Brzezinach.

Przewidywany czas usunięcia awarii to godz. 20. To jednak może się zmienić.

Przy ul. Krasickiego/Wańkowicza, gdzie została uszkodzona magistrala wodociągowa, mogą ustępować utrudnienia w ruch drogowym.

Aktualizacja godzina 12:

Anita Chudzińska z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską" przekazała, że woda powinna wrócić do mieszkań w ciągu najbliższej godziny. Naprawa magistrali wodociągowej przy ul. Krasickiego/Wańkowicza potrwa do ok. godz. 20., jednak woda zostanie doprowadzona z innych punktów uzdatniania. Woda może mieć nieco niższe ciśnienie, jednak problem zostanie tymczasowo usunięty.

kg