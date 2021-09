Kangur na mazurskich drogach? To możliwe

We wsi Gorozdowo przy znaku drogowym na Szczybały Giżyckie mieszkańcy Giżycka spotkali... kangura. Torbacz najwyraźniej poczuł zew wolności, opuszczając swoją zagrodę.

Kangur biegał w niedzielny poranek (19 września) w pobliżu Wilkasek i Szczybał Giżyckich oraz po okolicznych polach i lasach niedaleko Giżycka. Pierwszy sygnał o kangurze giżyccy policjanci odebrali tuż po godzinie 7 rano. W ciągu dnia sygnały o torbaczu otrzymali również strażnicy miejscy.

— Zgłoszenie otrzymaliśmy od kobiety, która napotkała kangura na drodze w pobliżu Gorozdowa — informuje Iwona Chruścińska, oficer prasowy KPP w Giżycku. — Zanim jednak policjanci dotarli na miejsce, kangura już w okolicy nie było. Skontaktowali się z właścicielem zwierzęcia, który zobowiązał się do odnalezienia i złapania torbacza. Jak przyznał, ma swoje sposoby na kangura.

Mieszkaniec Wilkasek od dawna organizuje minizoo. Jak przyznają jego sąsiedzi, jest wielkim miłośnikiem zwierząt, którymi z pasją i oddaniem bardzo dobrze się opiekuje. W swoim gospodarstwie ma wiele zwierząt i czasem zdarza się, że któreś z jego podopiecznych wyjdzie na niekontrolowany spacer poza zagrodę.

— Zdarzało się, że paw wyszedł na spacer lub kozioł biegał po łąkach — mówi jedna z mieszkanek Wilkasek. — Wszyscy przyjaźnie podchodzą do zwierząt sąsiada. To prawdziwy pasjonat i hodowca oraz bardzo sympatyczny chłopak, jeszcze jako dziecko hodował kurki ozdobne, a teraz chyba planuje stworzyć minizoo. Przydałaby się taka atrakcja we wsi. W sezonie mamy tu wielu turystów, którzy z pewnością mieliby frajdę.

Na Mazurach jest wiele ośrodków, gospodarstw agroturystycznych, minizoo z dzikimi zwierzętami. Jednym z większych położonych w powiecie giżyckim jest Ośrodek Mazurski Okrągłe na Mazurach Garbatych w gminie Wydminy, który powadzi całoroczne zoo safari. W Okrągłym żyje kilkaset zwierząt, rozmnażają się i ich liczba stale rośnie. Przybywają też nowe gatunki. Być może wkrótce minizoo zostanie oficjalnie otwarte w Wilkaskach, na co z niecierpliwością czekają mieszkańcy wsi.

Do chwili publikacji nie udało się nam skontaktować z właścicielem kangura.

Renata Szczepanik