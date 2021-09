NSP2021: dłuższa praca punktu spisowego

Trwająca właśnie edycja spisu zakończy się 30 września. Do tego czasu formalności powinni dopełnić mieszkańcy Polski (zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy) oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Aby ułatwić wzięcie udziału w spisie specjalny punkt, który został uruchomiony w olsztyńskim Urzędzie Miasta przy pl. Jana Pawła II będzie działać dłużej, niż dotychczas:* 20-24 września oraz 27-30 września - 8:00-17:00,* 25 września (sobota) - 10:00-17:00,* 26 września (niedziela) - 10:00-14:00.Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 89 527 31 11 (wew. 349, 389, 486, 509, 515).Przed przyjściem do punktu należy przygotować:* numer PESEL,* nazwisko rodowe swojej matki,* numery PESEL osób, które wspólnie z Tobą zamieszkiwały 31.03.2021 r.,* informację o powierzchni użytkowej mieszkania lub domu,* jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym – rok oddania budynku do użytku.Przypominamy, że podstawową formą obecnego przedsięwzięcia jest internetowy samospis. Można to zrobić na internetowej stronie Narodowego Spisu Powszechnego.