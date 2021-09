Dożynki wojewódzkie 2021 za nami

- Ogromnie się cieszę, że po roku przerwy spowodowanej ograniczeniami pandemicznymi mogliśmy się spotkać tradycyjnie w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, by wspólnie celebrować Święto Plonów - mówił do uczestników gospodarz wydarzenia marszałek Gustaw Marek Brzezin. - To piękna tradycja naszej narodowej tożsamości, kultury oraz obrzędowości, a przede wszystkim czas podziękowania Bogu za zebrane plony, a rolnikom za trud związany z codzienną, ciężką pracą na roli. To też wspaniała okazja do wspólnego spotkania rolników z całego województwa. Tym bardziej, że mieszkamy regionie, w którym rolnictwo stanowi jeden z kluczowych i najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki.

Mszę świętą koncelebrował metropolita warmiński ks. abp. Józef Górzyński. Po części oficjalnej dla zgromadzonych wystąpił zespół MEJK.

Gospodynie jak co roku rywalizowały o tytuł najpiękniejszego wieńca dożynkowego. Na III miejscu w konkursie na wieniec znalazły się Gołdap i Jeziorany (przyznano nagrody po 3 tys. zł), II miejsce - Biała Piska i Bartoszyce (po 4 tys. zł), a na I miejscu – Banie Mazurskie (5 tys. zł). Nagrodę specjalną w tym konkursie wygrał wieniec zgłoszony przez gminę Budry (1,5 tys. zł). Wyróżnienia (po 1,3 tys. zł) przypadły wieńcom zgłoszonym przez gminy: Olsztynek, Budry, Susz, Grodziczno, Iława, Miłakowo i Płośnica.

Rozstrzygnięto też konkurs na najpiękniejsze stoisko dożynkowe. Tu na III miejscu znalazły się Gubławki z gminy Zalewo i Rozogi z gminy Sorkwity (po 2,5 tys. zł), na II miejscu Starduny z gminy Ełk i Nawiady z gminy Piecki (po 3 tys. zł), a na I – Piotraszewo z gminy Dobre Miasto (3,5 tys. zł). Wyróżnienia w tej rywalizacji powędrowały do Stradun z gminy Ełk i Nawiad z gminy Piecki (po 1,5 tys. zł).

Podczas wydarzenia wręczono również „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego“ oraz „Zasłużony dla Rolnictwa”.



Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

1. Biadała Krzysztof

2. Dramiński Janusz

3. Leyk Czesław

4. Leyk Janina

5. Mikołajczyk Przemysław

6. Sadłowska Jadwiga

7. Sadłowski Franciszek

8. Salitra Jerzy

9. Szczepkowski Zenobiusz

10. Waraksa Marian



„Zasłużony dla Rolnictwa” (wnioskodawcą tej odznaki jest Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego):

1. Remuszko Agnieszka

2. Szopiński Piotr Grzegorz

3.Piotrkowski Roman

4. Rutyna Teresa

5. Piekarski Zbigniew

6. Rymszewicz Alicja

7. Mikos Halina

8. Wróblewska Helena

9. Lisiewski Jan

10. Tkaczuk Janusz

7. Gawryszewska Joanna

8. Konkiel Katarzyna

9. Małyska Mariola



„Zasłużony dla Rolnictwa” (wnioskodawcą tej odznaki jest prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Romuald Tański):

1. Dudziak Mateusz

2. Dziki Mariusz

3. Głowacka Mariola

4. Gołębiewski Bogumił

5. Kazaniecki Krzysztof

6. Kopyciński Jarosław

7. Krauze Barbara

8. Kuhn Karolina

9. Łada Dorota

10. Łobik Alojzy

11. Maczuga Daniel

12. Mateblowski Paweł

13. Musiał Mariusz

14. Naszkiewicz Piotr

15. Pergoł Łukasz

16. Putra Iwona

17. Sadowski Dariusz

18. Szymczyk Rafał

19. Wiśniewski Jarosław

20. Żołędziewski Stanisław