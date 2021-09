Europosłanka Sylwia Spurek chce zakazać wędkarstwa i polowań. Dla Warmii i Mazur byłby to cios

Dla wędkarzy Warmia i Mazury to prawdziwy raj na wodzie i nad wodą. Może się skończyć? Polska europosłanka z frakcji Zielonych w Parlamencie Europejskim Sylwia Spurek przedstawiła postulat wprowadzenia w UE zakazu wędkarstwa od 2023 roku.

— To jest hobby, to jest rozrywka, to jest coś, co ludzie robią dla przyjemności. Pytanie, czy można krzywdzić, okaleczać, zabijać dla przyjemności. Czy tak samo dyskutowalibyśmy o takich praktykach, gdyby chodziło o psy i koty. — twierdzi Sylwia Spurek. — Jeśli chcemy budować kulturę praw zwierząt, nie możemy stosować taryfy ulgowej dla myślistwa i wędkarstwa.

Na wędkarstwie Sylwia Spurek jednak nie kończy. W perspektywie 20 lat chce zamknięcia wszystkich hodowli zwierząt. Polityk chce też "końca taryfy ulgowej" dla myślistwa. Swoje propozycje nazywa "piątką dla zwierząt".